Ο αστέρας της μουσικής θα τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών πριν την έναρξη του βραδινού αγώνα στην πόλη της Νεβάδα.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Grand Prix Λας Βέγκας έχει αρχίσει. Το τριήμερο 16-18 Νοεμβρίου 2023 η «παγκόσμια πρωτεύουσα του τζόγου» θα φιλοξενήσει τον προτελευταίο αγώνα της φετινής σεζόν στη Formula 1. Ο εκκίνηση θα δοθεί βράδυ Σαββάτου αντί για Κυριακή (στις 10, τοπική ώρα), κάτι που είχε να συμβεί στο θεσμό εδώ και 38 χρόνια.

Όπως ορίζει το πρόγραμμα κάθε Grand Prix, λίγο πριν οι 20 οδηγοί μπουν στα μονοθέσιά τους, γίνεται η ανάκρουση του εθνικού ύμνου της χώρας που φιλοξενεί τον αγώνα. Στην περίπτωση του Λας Βέγκας, τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών θα τραγουδήσει ο Ντόνι Όσμοντ.

Can't wait to sing the National Anthem on Race Day 😍 #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/NXJbxl3Wcr