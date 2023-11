H Formula 1 επιστρέφει στην «παγκόσμια πρωτεύουσα του τζόγου» το τριήμερο 16-18 Νοεμβρίου. Την τελευταία φορά που διεξήχθη εκεί αγώνας τα πάντα ήταν διαφορετικά.

Λίγες ημέρες μας χωρίζουν από τη διεξαγωγή του πιο φαντασμαγορικού αγώνα στην ιστορία της Formula 1. Το τριήμερο 16-18 Νοεμβρίου 2023 το Λας Βέγκας θα φιλοξενήσει το προτελευταίο Grand Prix της φετινής σεζόν. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί Σάββατο αντί για Κυριακή (στις 10 το βράδυ, τοπική ώρα), κάτι που είχε να συμβεί στο θεσμό εδώ και 38 χρόνια.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που διεξάγεται αγώνας της F1 στην πόλη της Νεβάδα. Για την ακρίβεια είναι η τρίτη, καθώς είχαν προηγηθεί τα Grand Prix του 1981 και του 1982. Τότε όμως τα μονοθέσια δεν περνούσαν από το θρυλικό Strip του Λας Βέγκας – όπως θα κάνουν φέτος – αλλά από ένα... πάρκινγκ! Μάλιστα, η διαδρομή μήκους 3,65 χλμ. είχε στηθεί στο χώρο στάθμευσης του Ceasars Palace, από το οποίο ο αγώνας πήρε το όνομά του.

Το Caesars Palace Grand Prix του 1982 διεξήχθη στις 25 Σεπτεμβρίου και ήταν ο 16ος και τελευταίος αγώνας της σεζόν. Εκεί κρίθηκε ο παγκόσμιος πρωταθλητής, με τον Κέκε Ρόσμπεργκ (πατέρας του μετέπειτα πρωταθλητή Νίκο Ρόσμπεργκ) να κατακτά τον τίτλο οδηγών. Τη νίκη κατέκτησε ο Ιταλός Μικέλε Αλμπορέτο, με μία Tyrrell-Ford. Στο βάθρο ανέβηκε μαζί με τους τρεις πρώτους η Νταϊάνα Ρος. Η διάσημη τραγουδίστρια μάλιστα φίλησε στο στόμα τον Αλμπορέτο, μία σκήνη που έμεινε στην ιστορία της Formula 1.

#OnThisDay in ’82, in Las Vegas, Michele Alboreto scored his maiden #F1 GP win. Eddie Cheever, exhausted, was 3rd. John Watson, 2nd, narrowly missed out on the championship: had he won the race, & Rosberg scored no points, he’d have been champion. Yes, that’s Diana Ross! (1/2) pic.twitter.com/CRvS1dxNrR