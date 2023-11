Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, η αυστριακή ομάδα θέλει να «διαλύσει» τον ανταγωνισμό στο επόμενο πρωτάθλημα της Formula 1.

Η Red Bull RB19 θα μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο κυρίαρχα μονοθέσια στην ιστορία της Formula 1. Στα χέρια των Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ έχει κατακτήσει 19 νίκες σε 20 Grand Prix, με μόνη… παραφωνία να είναι ο αγώνας της Σιγκαπούρης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, οι «ταύροι» ήταν ασταμάτητοι, με τον Μαξ Φερστάπεν να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Λόγω της τεράστιας διαφοράς έναντι του ανταγωνισμού, η Red Bull Racing επέλεξε να αφοσιωθεί σχεδόν εξ’ ολοκλήρου στην εξέλιξη του μονοθεσίου του 2024.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport, η RB20 που θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα του 2024 θα παράγει αεροδυναμική απόδοση με πολύ διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τη φετινή RB19. Στο επίκεντρο είναι τα κανάλια venturi και το δάπεδο και ο τρόπος με τον οποίο θα εκμεταλλεύεται το φαινόμενο του ground effect.

