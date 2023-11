Η Red Bull έσπασε το ρεκόρ της Mercedes

Η αγωνιστική σεζόν του 2023 είναι γεμάτη επιτυχίες για το στρατόπεδο της Red Bull Racing!

Απομένουν δύο αγώνες για την ολοκλήρωση του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, όμως γνωρίζουμε προ πολλού τους πρωταθλητές. Μαξ Φερστάπεν και Red Bull Racing πανηγύρισαν ξανά, σε οδηγούς και κατασκευαστές αντίστοιχα.

Leaving São Paulo with 51 points scored across Saturday and Sunday 🫂👏@Max33Verstappen 🇳🇱 || @SChecoPerez 🇲🇽 pic.twitter.com/Zjq6LX9cj3