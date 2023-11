Η ανάλυση της Pirelli ρίχνει φως στο πώς επηρέασαν το Grand Prix του Σάο Πάολο τα ελαστικά.

Το Grand Prix του Σάο Πάολο αποτέλεσε έναν αγώνα αντιπροσωπευτικό όσων έχουμε δει όλη τη φετινή αγωνιστική σεζόν. Όπως συνέβη στους περισσότερους από τους δεκαεννέα γύρους του τρέχοντος παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, ο Μαξ Φερστάπεν πήρε τη νίκη δίχως να ιδρώσει αλλά πίσω του είχαμε πολλά και συναρπαστικά.

Ας δούμε λοιπόν τι έγινε στην πίστα του Ιντερλάγκος, από την οπτική γωνία της Pirelli που αποτελεί τον αποκλειστικό προμηθευτή ελαστικών στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Αναλύοντας τις αντοχές των ελαστικών

Στην εκκίνηση, 19 από τους 20 οδηγούς είχαν επιλέξει τη μαλακή γόμα. Επτά από αυτούς έβαλαν ένα νέο σετ C4 και δώδεκα πατημένο. Ο Λόγκαν Σάρτζεντ της Williams ήταν ο μόνος οδηγός που εκκίνησε με τη μέση γόμα.





Στην επανεκκίνηση, μετά το ατύχημα του πρώτου γύρου στο οποίο ενεπλάκησαν οι Άλεξ Άλμπον, Κέβιν Μάγκνουσεν, Όσκαρ Πιάστρι, Ντάνιελ Ρικάρντο και Νίκο Χούλκενμπεργκ, δύο οδηγοί αποφάσισαν να αλλάξουν την προσέγγισή τους στον αγώνα: ο Πιάστρι πήγε από τη μαλακή στη μέση γόμα ενώ ο Σάρτζεντ πήγε στην αντίθετη κατεύθυνση από τη μέση στη μαλακή γόμα.

Από τους 17 οδηγούς που παρατάχθηκαν για τη δεύτερη εκκίνηση, μόνο ο Εστεμπάν Οκόν έκανε τρεις αλλαγές, χρησιμοποιώντας συνολικά 3 σετ μαλακής γόμας C4 και ένα σετ μέσης γόμας C3. Όλοι οι άλλοι έκαναν δυο αλλαγές, 15 οδηγοί, ακολούθησαν το μοτίβο μαλακή/μέση/μαλακή. Ο Πιάστρι χρησιμοποίησε δύο σετ μαλακής γόμας μετά το πρώτο μέρος με τη μέση γόμα.





Ο teammate του στη McLaren, Λάντο Νόρις, διένυσε τη μεγαλύτερη απόσταση με τη μέση γόμα (32 γύρους) ενώ ο Πιάστρι συμπλήρωσε 28 γύρους με τη μαλακή γόμα, τους περισσότερους απ’ όλους τους οδηγούς.

Ένα ενδιαφέρον γεγονός είναι πως η η κόκκινη σημαία στον 3ο γύρο επέτρεψε δύο οδηγούς – τον Σάρτζεντ και τον Χούλκενμπεργκ – να βγάλουν όλο τον υπόλοιπο αγώνα χρησιμοποιώντας μόνο σετ μαλακής γόμας.

Τι λέει η Pirelli

Εκ μέρους της Pirelli που θα διατηρήσει αυτό το ρόλο του αποκλειστικού προμηθευτή ελαστικών στην F1 τουλάχιστον έως και το 2027, μίλησε για τη μάχη στη Βραζιλία, ο Μάριο Ίζολα.





Ο διευθυντής μηχανοκίνητου αθλητισμού της ιταλικής εταιρείας, είπε: «Ήταν ένας αγώνας γεμάτος δράση, ακόμη και πριν την έναρξη! Στο τέλος, η κυρίαρχη δύναμη αυτή τη σεζόν, ο Φερστάπεν, πήρε τη νίκη αλλά υπήρχε έντονος ανταγωνισμός. Ο Νόρις έπαιξε τον ρόλο του, διατηρώντας εξαιρετικό ρυθμό, τερμάτισε όχι πολύ μακριά από τον οδηγό της Red Bull Racing. Πιο πίσω οι Φερνάντο Αλόνσο και Σέρχιο Πέρεζ ξεσήκωσαν το κοινό με τη μονομαχία τους στο τελευταίο sting, ενώ υπήρξαν και πολλές άλλες ενδιαφέρουσες μάχες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Όλα αυτά σε μια πίστα που είναι πολύ σκληρή στα ελαστικά, με σημαντική πτώση απόδοσης λόγω τοπικής υπερθέρμανσης. Οι οδηγοί έπρεπε να δουλέψουν σκληρά για να τα διαχειριστούν, αλλά τελικά αυτό δεν τους εμπόδισε να προσπεράσουν τους αντιπάλους τους ακόμη και προς το τέλος της διάρκειας ζωής των ελαστικών».

«Η στρατηγική και η χρήση ελαστικών επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις μας για τον αγώνα. Η επικρατέστερη επιλογή της συντριπτικής πλειοψηφίας των οδηγών ήταν οι δυο αλλαγές ελαστικών. Η μαλακή γόμα είχε τη μεγαλύτερη χρήση. Οι καιρικές συνθήκες ήταν παρόμοιες με τον αγώνα Sprint και η μαλακή γόμα C4, αν και απαιτούσε προσεκτική διαχείριση, απέδειξε ότι συνολικά, είχε καλύτερη απόδοση από τη μέση γόμα C3, επειδή εξασφάλιζε καλύτερο κράτημα και γλιστρούσε λιγότερο. Σχεδόν όλοι χρησιμοποίησαν τη μέση γόμα στο μεσαίο μέρος του αγώνα, και τη διατήρησαν παραπλήσιο αριθμό γύρων με τη μαλακή γόμα», πρόσθεσε ο Ίζολα.

Τι ακολουθεί

Μετά από 41 χρόνια, η Formula 1 επιστρέφει στο Λας Βέγκας σε μια ολοκαίνουργια πίστα. Από τις 16 έως τις 18 Νοεμβρίου τα μονοθέσια θα αγωνιστούν σε μια διαδρομή εντός πόλης, μήκους 6,201 χιλιομέτρων. Αυτή περνά μπροστά από μερικά από τα πιο εμβληματικά ορόσημα της πόλης του τζόγου, όπως η διάσημη λεωφόρος Strip.

Για το Grand Prix του Λας Βέγκας η επιλογή γομών είναι: C3 ως P Zero λευκή/σκληρή, C4 ως P Zero κίτρινη/μέση και C5 ως P Zero κόκκινη/μαλακή.

Φωτογραφίες: Pirelli Press Office/LAT Images, Andy Hone