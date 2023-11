Ο οδηγός της Red Bull Racing διατηρεί ένα στατιστικό που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο.

Μπορεί η pole position να αποτελεί το πρώτο, βασικό βήμα για την επίτευξη της νίκης στο μαγικό κόσμο της Formula 1, όμως δεν εξασφαλίζει πάντα αυτό τη νίκη. Πράγμα που αποτυπώνεται πλήρως στα πεπραγμένα του παγκόσμιου πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν.

Μετά τη νίκη του στο Grand Prix της Πόλης του Μεξικού, ο Ολλανδός έχει ξανά περισσότερες νίκες εκκινώντας από τη δεύτερη θέση του grid και πίσω, παρά εκκινώντας από την pole position!

Στο Autodromo Hermanos Rodrigues παρατάχθηκε τρίτος στη σχάρα της εκκίνησης αλλά και πάλι κατέκτησε τη νίκη, φτάνοντας τις 51 στην καριέρα του στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και ισοφαρίζοντας έτσι τη συγκομιδή του σπουδαίου Αλέν Προστ.

Με αυτή την επιτυχία, ο Ολλανδός έχει πια 26 νίκες εκκινώντας εκτός pole και 25 έχοντας δει τα κόκκινα φώτα να σβήνουν χωρίς κανέναν μπροστά του!

P3 to P1 in 2021 ⏫

P3 to P1 in 2023 ⏫#MexicoGP|| @Max33Verstappen pic.twitter.com/SQpwwr1NAe