Ένα μικρό θαύμα συντελέστηκε στο γκαράζ της Alpine F1, λίγο πριν την εκκίνηση του Σπριντ στη Βραζιλία.

Στις χρονομετρημένες δοκιμές για τη σειρά εκκίνησης του αγώνα Σπριντ στο Grand Prix Βραζιλίας, ο Εστεμπάν Οκόν συγκρούστηκε με τον Φερνάντο Αλόνσο, με αποτέλεσμα το μονοθέσιο της Alpine να καταλήξει στις προστατευτικές μπαριέρες και να υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Συγκεκριμένα οι μηχανικοί της γαλλικής ομάδας άλλαξαν την εμπρός πτέρυγα, την εμπρός αριστερή ανάρτηση, το κιβώτιο, την πίσω πτέρυγα και τα πάνελ του αμαξώματος στην αριστερή πλευρά. Ευτυχώς η μονάδα ισχύος και το πλαίσιο δεν υπέστη φθορές, κάτι που επέτρεψε στην Alpine να έχει έτοιμο το μονοθέσιο του Γάλλου ενόψει του αποψινού Σπριντ.

Ο Οκόν αγκάλιασε έναν-έναν τους μηχανικούς της Alpine, θέλοντας να τους ευχαριστήσει που σε τόσο σύντομα διάστημα κατάφεραν να επισκευάσουν όλες τις ζημιές στο μονοθέσιό του.

Kudos to our team - Esteban’s car is fixed and ready for the #F1Sprint Race. Simply incredible 💙#Alpine #BrazilGP pic.twitter.com/EvT9XCQ3cj