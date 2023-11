Ο Ισπανός οδηγός της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος όλων στην πρώτη και μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1, στην πίστα του Ιντερλάγκος.

Με μεγάλο ενδιαφέρον εξελίχθηκε το FP1 του Grand Prix Βραζιλίας της Formula 1, την μοναδική περίοδο δοκιμών που είχαν στη διάθεσή τους οι οδηγοί. Τα 60 λεπτά δράσης στο Ιντερλάγκος δεν ήταν αρκετά για τις ομάδες ώστε να στήσουν κατάλληλα τα μονοθέσιά τους και να κάνουν τις προσομοιώσεις που είδαν, καθώς ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές.

Ταχύτερος στο FP1 ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari. O Ισπανός σημείωσε το 1:11,732 με τη μαλακή γόμα ελαστικών και ήταν μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ. Η ιταλική ομάδα έκανε το 1-2, ωστόσο ο ανταγωνισμός είναι πολύ κοντά.

Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG ήταν 3ος με την ταχύτερη επίδοσή του να γίνεται με τη μεσαία γόμα ελαστικών. Τέταρτος ήταν ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Haas, ενώ ο Άλεξ Άλμπον της Williams ολοκλήρωσε την πρώτη 5άδα.

Τόσο ο 6ος Λανς Στρολ της Aston Martin, όσο και ο 7ος Πιέρ Γκασλί της Alpine σημείωσαν την ταχύτερη τους επίδοση με τη μεσαία γόμα ελαστικών στο FP1, ενώ 8ος ήταν ο Ζου Γκουανγιού της Alfa Romeo. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Λόγκαν Σάρτζεντ και Κέβιν Μάγκνουσεν.

Contact between Hulkenberg and Norris💥 Stewards might want a word after the session 🗣️

Συνολικά είχαμε επτά διαφορετικές ομάδες στις 10 πρώτες θέσεις της κατάταξης. Από αυτές απουσίασαν οι Red Bull Racing και McLaren. Οι «ταύροι» δεν στόχευσαν σε ανταγωνιστικά περάσματα. Ωστόσο στη McLaren εγκατέλειψαν την τελευταία στιγμή τα γρήγορα περάσματά τους με τη μαλακή γόμα, τα οποία ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά.

Προβλήματα στη διαδικασία είχαν οι Νίκο Χούλκενμπεργκ και Λόγκαν Σάρτζεντ. Ο οδηγός της Haas είχε απώλεια ισχύος έπειτα από ένα άτσαλο πέρασμα στο κερμπ στην έξοδο της στροφής 4. Από την άλλη, ο οδηγός της Williams υπέστη αστοχία ανάρτησης λίγα λεπτά πριν το τέλος του FP1.

Four wheels good... three wheels tricky 😮



Logan Sargeant is doing the best he can out there!