Η πίστα του Ιντερλάγκος αποτελεί συχνά πεδίο εκπλήξεων κι αυτό αποτυπώνεται στους κατόχους pole position.

Συνέχεια στη δράση από το μαγικό κόσμο της Formula 1, με το Grand Prix του Σάο Πάολο να αποτελεί το τρίτο και τελευταίο μέρος ενός άκρως απαιτητικού triple-header. Με την πίστα του Ιντερλάγκος να είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες στο καλεντάρι του παγκοσμίου πρωταθλήματος και συχνά να προσφέρει εκπλήξεις!

Αυτές έχουν γεννήσει ένα στατιστικό με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συνολικά λοιπόν, μόνο έξι από τους είκοσι οδηγούς του grid έχουν πανηγυρίσει pole position στη Βραζιλία.

Σήμερα, αυτοί είναι μοιρασμένοι σε τέσσερις ομάδες. Όμως μόνο μία έχει οδηγικό δίδυμο όπου αμφότεροι έχουν πάρει pole position στο Ιντελάγκος! Ο λόγος για τη Haas F1!

"YOU'RE P1 MATE!"



Another wholesome piece of K-Mag team radio after his mega pole lap in 2022 🇧🇷#HaasF1 #BrazilGP pic.twitter.com/w6GQUdr9rW