Οι επιλογές ελαστικών έκαναν τη διαφορά στην περυσινή επίσκεψη της Formula 1 στη Βραζιλία.

Ένα χρόνο μετά το επεισοδιακό τριήμερο στο Ιντερλάγκος, η Formula 1 επιστρέφει στη Βραζιλία για το Grand Prix Σάο Πάολο. Πέρυσι οι μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες επηρέασαν άρδην την πρώτη ημέρα δράσης – όπως πιθανώς να συμβεί και σήμερα.

Συγκεκριμένα, ο Κέβιν Μάγκνουσεν πήρε την παρθενική δική του αλλά και της ομάδας του (Haas F1) pole position, αξιοποιώντας στο έπακρο τα μαλακά ελαστικά του στην αρχή του Q3, προτού δυναμώσει η βροχή.

"YOU'RE P1 MATE!"



Another wholesome piece of K-Mag team radio after his mega pole lap in 2022 🇧🇷#HaasF1 #BrazilGP pic.twitter.com/w6GQUdr9rW — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 2, 2023

Φέτος, η απειλή της βροχής αφορά ξανά την πρώτη ημέρα δράσης, σε ένα τριήμερο με δομή Sprint. Πέρα από την πιθανότητα χρήσης ενδιάμεσων ελαστικών ή ελαστικών για ακραίες καιρικές συνθήκες, οι επιλογές της Pirelli στις γόμες των σλικ ελαστικών έχουν ως εξής: η C2 ως P Zero λευκή/σκληρή, η C3 ως P Zero κίτρινη/μέση και η C4 ως P Zero κόκκινη/μαλακή.

Λίγη ιστορία

Η πίστα του Ιντερλάγκος έχει φιλοξενήσει συνολικά 39 Grand Prix στο πλαίσιο του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, με τη Scuderia Ferrari να έχει κερδίσει 10 φορές και τον Μίκαελ Σουμάχερ να είναι ο πιο επιτυχημένος οδηγός με τέσσερις νίκες.





Φωτογραφία: Getty Images / Red Bull Content Pool



Το Grand Prix της Βραζιλίας έχει επίσης διεξαχθεί δέκα φορές στην πίστα Τζακαρεπάγκουα στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Εδώ και τρία χρόνια, ο αγώνας έχει αλλάξει επίσημη ονομασία, πρόκειται για το Grand Prix Σάο Πάολο. Η Mercedes-AMG έχει κερδίσει από τότε, με τους Λιούις Χάμιλτον και τον Τζορτζ Ράσελ να κερδίζουν το 2021 και το 2022 αντίστοιχα.

Τι λέει η Pirelli

Εκ μέρους της Pirelli που αποτελεί αποκλειστικό προμηθευτή ελαστικών στη Formula 1 και θα διατηρήσει αυτό το ρόλο τουλάχιστον έως και το 2027, μίλησε για τη μάχη στο Μεξικό, ο Μάριο Ίζολα.





Φωτογραφία: Pirelli Media/ LAT Images, Carl Bingham



Ο διευθυντής μηχανοκίνητου αθλητισμού της ιταλικής εταιρείας, είπε: «Η πίστα Ιντερλάγκος στην πόλη του Σάο Πάολο της Βραζιλίας είναι γνωστή για την φιλοξενία συναρπαστικών αγώνων. Ο γύρος έχει μήκος μόλις 4.309 μέτρα και είναι ένας από τους πιο σύντομους της χρονιάς. Μόνο το Μονακό και το Μεξικό είναι μικρότερες διαδρομές. Η πίστα είναι αριστερόστροφη και βρίσκεται στην πλαγιά ενός λόφου, γεγονός που δίνει έναν μοναδικό χαρακτήρα. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν ένα απότομο κατηφορικό τμήμα μετά την πρώτη στροφή, ακολουθούμενο από μια μεγάλη ανηφόρα με πολλές στροφές και μετά μια μεγάλη ευθεία που οδηγεί πίσω στη γραμμή τερματισμού. Η πίστα έχει 15 στροφές – πέντε δεξιές και εννέα αριστερές – με αρκετές αλλαγές κατεύθυνσης. Το Ιντερλάγκος έχει λίγο από όλα, με στροφές χαμηλής και μεσαίας ταχύτητας, ενώ τα μονοθέσια χρησιμοποιούν αρκετά μεγάλες κλίσεις στις αεροτομές, που προσφέρουν μεγάλο αεροδυναμικό φορτίο. Εύλογα οι δυνάμεις που ασκούνται στα ελαστικά είναι ισορροπημένες, μεταξύ πλευρικών και διαμηκών. Η άσφαλτος είναι τραχιά: τυπική εικόνα για μόνιμες διαδρομές με μακρά ιστορία πίσω τους. Η πτώση απόδοσης είναι κυρίως θερμική, επομένως έχουν επιλεγεί οι μεσαίες γόμες της γκάμας C2, C3 και C4».







«Οι δυο αλλαγές ελαστικών είναι η πιο πιθανή στρατηγική. Μια αλλαγή απαιτεί προσεκτική διαχείριση των ελαστικών, αυτό επηρεάζει το ρυθμό του αγώνα. Το αυτοκίνητο ασφαλείας εμφανίζεται συχνά κατά τη διάρκεια αυτού του Grand Prix, εισάγοντας μια άλλη βασική μεταβλητή. Επίσης οι καιρικές συνθήκες μπορεί να μεταβληθούν πολύ γρήγορα και έντονα αυτή την εποχή του χρόνου».

Ο αγώνας στη Βραζιλία έχει δομή Sprint, πράγμα που δεν αλλάζει απλά το πρόγραμμα, δίνοντας μία επιπλέον ευκαιρία για βαθμολόγηση. Ο Ίζολα εξηγεί: «Επιπλέον, το Ιντερλάγκος θα φιλοξενήσει τον τελευταίο αγώνα Sprint της σεζόν, δίνοντας στις ομάδες και στους οδηγούς άλλη μια ευκαιρία να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά των ελαστικών σε απόσταση ίση με το ένα τρίτο του κανονικού αγώνα. Από τότε που άρχισαν οι αγώνες Sprint το 2021, το Ιντερλάγκος ήταν πάντα μέσα σ’ αυτούς – ένα ξεκάθαρο δείγμα πως αυτή η πίστα προσφέρεται για αγώνες Sprint».