Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στον κόσμο της Formula 1 δίχως διακοπή, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται τη Βραζιλία και την πίστα του Ιντερλάγκος.

H φετινή σεζόν της Formula 1 οδεύει σιγά-σιγά προς την ολοκλήρωσή της, με τρεις αγώνες να απομένουν για το φινάλε. Βρισκόμαστε τώρα στο τέλος ενός triple-header, με το Grand Prix Βραζιλίας το τριήμερο 3-5 Νοεμβρίου να είναι ο 20ος αγώνας του 2023.

Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ θα επισκεφθεί την πίστα του Ιντερλάγκος, εκεί που θα πραγματοποιηθεί ο τελευταίος Αγώνας Σπριντ της σεζόν. Το πρώτο Grand Prix Βραζιλίας πραγματοποιήθηκε το 1973, με μόλις δύο πίστες να έχουν φιλοξενήσει αγώνα της F1 - η δεύτερη να είναι στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Το Ιντερλάγκος επέστρεψε στο πρόγραμμα, στη σημερινή του μορφή, το 1990. Έχει μήκος 4.309 μέτρα και αποτελείται από 15 στροφές. Την Κυριακή στο Grand Prix οι οδηγοί θα καλύψουν 71 γύρους.

Νικητής το 2022 ήταν ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος πήρε την τελευταία νίκη της Mercedes ως σήμερα. Τις περισσότερες νίκες στο GP Βραζιλίας τις έχει ο Αλέν Προστ με 6 στο σύνολο. Το ρεκόρ πίστας ανήκει στον Βάλτερι Μπότας από το 2018 με το 1:10,540.

Το Grand Prix Μεξικού μπορεί να μην προσέφερε τη δράση που περιμέναμε, ωστόσο είχε ορισμένες πολύ συναρπαστικές στιγμές. Ο Λιούις Χάμιλτον μείωσε τη διαφορά του από τον Σέρχιο Πέρεζ στους 20 βαθμούς και πλέον η μάχη για τη 2η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών είναι ανοικτή. Με το αποτέλεσμα που πήρε στο Μεξικό, ο Βρετανός βοήθησε την ομάδα του να διατηρήσει τη διαφορά από τη Scuderia Ferrari στους 22 βαθμούς στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C4 (μαλακή), C3 (μεσαία) και C2 (σκληρή) γόμες ελαστικών στο Ιντερλάγκος. To 2022 είδαμε στρατηγικές δύο pit-stop από τις ομάδες και δεν αποκλείεται αυτό να επαναληφθεί και φέτος.

To GP Βραζιλίας θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ANT1, ενώ όλο το αγωνιστικό τριήμερο από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 20ου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης το LIVE στις κατατακτήριες δοκιμές, στον Αγώνα Σπριντ και στο GP της Κυριακής.

Πρόγραμμα Grand Prix Βραζιλίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 3 Νοεμβρίου

16:30-17:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

20:00-21:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE)

Σάββατο 4 Νοεμβρίου

16:00-16:44 – Sprint Shootout (LIVE)

20:30 – Αγώνας Σπριντ (LIVE)

Κυριακή 5 Νοεμβρίου

19:00 – Αγώνας (LIVE)

Φωτογραφίες: LAT Images/Haas F1 Team