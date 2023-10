Ένα περιστατικό που σπάνια συναντάμε σε αγώνα της Formula 1 σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Grand Prix Μεξικού.

Μάρτυρες μίας συμπλοκής με γροθιές και κεφαλοκλείδωμα έγιναν οι θεατές στην κερκίδα του Grand Prix Μεξικού. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ένας άνδρας συνεπλάκη με δύο άλλους που φορούσαν κόκκινη μπλούζα, ένα έσπρωξε και μία γυναίκα που τον εμπόδιζε στο... έργο του.

Το επεισόδιο - που δεν είναι σύνηθες σε αγώνες της Formula 1 - έληξε όταν ένας άνδρας έκανε κεφαλοκλείδωμα και ακινητοποίησε τον πρωταγωνιστή. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε το επεισόδιο και αν οι συμμετέχοντες σε αυτό συνελήφθησαν από την αστυνομία.

😱 UNBELIEVABLE!



💥 Fight breaks out in the grandstand at Mexico gp!#F1 #MexicoGP

pic.twitter.com/xL3L3lczZw