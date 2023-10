O Μαξ Φερστάπεν ήταν ο πρωταγωνιστής στο FP3 του GP Μεξικού για λογαριασμό της Red Bull Racing, την τελευταία περίοδο δοκιμών πριν τις κατατακτήριες δοκιμές.

Η τελευταία περίοδος δοκιμών στο Autodromo Hermanos Rodriguez για το Grand Prix Μεξικού πέρασε στην ιστορία. Οι ομάδες και οι οδηγοί της Formula 1 είχαν 60 λεπτά στη διάθεσή τους ώστε να προετοιμάσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα μονοθέσιά τους ενόψει της συνέχειας του τριημέρου.

Ταχύτερος στο FP3 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος έκανε το τρία στα τρία στις ελεύθερες δοκιμές. Ο Ολλανδός της Red Bull Racing σημείωσε το 1:17,887 με τη μαλακή γόμα ελαστικών στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας και δείχνει έτοιμος για μία ακόμη pole position στη φετινή χρονιά. Δεύτερος ήταν ο εντυπωσιακός Άλεξ Άλμπον με τη Williams. O Ταϊλανδός ήταν μόλις 70 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Φερστάπεν και είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Τρίτος ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ με τη δεύτερη RB19, o οποίος μείωσε τη διαφορά από τον teammate του στο ένα δέκατο του δευτερολέπτου.

Fastest time of the session so far? A 1:17.957 from Alex Albon ⚡️ #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/BRSjG6ECh7

Τέταρτος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, o οποίος δήλωσε απογοητευμένος από την προσπάθειά του. Ακολούθησαν οι Όσκαρ Πιάστρι με McLaren, Βάλτερι Μπότας με Alfa Romeo και Γιούκι Τσουνόντα με Scuderia AlphaTauri.

Big spin for Gasly at Turn 12 😮



He ends up facing the wrong way, but no damage done#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/Pk8yAEIofZ