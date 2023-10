O Ισπανός οδηγός της Ferrari ζήτησε την τιμωρία του Στρολ, θεωρώντας ότι τον εμπόδισε ενώ βρισκόταν σε γρήγορο γύρο στις ελεύθερες δοκιμές.

Την τελευταία στιγμή αποφεύχθηκε η σύγκρουση των Κάρλος Σάινθ και Λανς Στρολ στην τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Μεξικού. Ο Ισπανός της Ferrari ήταν σε γρήγορο γύρο, ενώ ο Καναδός της Aston Martin - που ήταν μπροστά του - τον εμπόδισε καθώς ήταν σε αργό.

Ο Σάινθ φρέναρε απότομα την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα να κάνει τετ-α-κε, αποφεύγοντας την μεταξύ τους επαφή. Στον ασύρματο ζήτησε την τιμωρία του Στρολ, ενώ στη συνέχεια πήγε δίπλα στο μονοθέσιο του Καναδού και με χαρακτηριστικές κινήσεις των χεριών έκανε παράπονα.

