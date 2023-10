Η έξοδος του Έλφιν Έβανς στην 11η ειδική διαδρομή του Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης, έφερε τον Ροβάνπερα αγκαλιά με τον τίτλο στους οδηγούς.

Το Σάββατο ήταν η μέρα κατά την οποία κρίθηκε το φετινό πρωτάθλημα οδηγών στο WRC. Ο τίτλος καταλήγει στα χέρια του Κάλε Ροβάνπερα, καθώς στην 11η ΕΔ ο μοναδικός που μπορούσε να τον αμφισβητήσει εγκατέλειψε. Ο Έλφιν Έβανς είχε έξοδο με το GR Yaris Rally1 και έχασε κάθε ελπίδα να τερματίσει μπροστά από τον Ροβάνπερα και να διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες στο φινάλε της σεζόν στο Ράλλυ Ιαπωνίας.

Kalle ends Saturday in P2 with his eyes on a bigger prize 👀



Elfyn's car is ready for a restart tomorrow