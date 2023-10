Η απόδοση τους αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μάχη της Πόλης του Μεξικού.

Όπως και την περασμένη Κυριακή στο Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, έτσι και τώρα στο Μεξικό και τον δέκατο-ένατο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, τα ελαστικά αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την έκβαση του αγώνα.

Στο Μεξικό οι ομάδες θα έχουν τη γόμα C3 ως P Zero λευκή/σκληρή, τη γόμα C4 ως P Zero κίτρινη/μέση και τη γόμα C5 ως P Zero κόκκινη/μαλακή. Η Pirelli επέλεξε γόμες κατά ένα επίπεδο πιο μαλακές σε σύγκριση με τον αγώνα του 2022 στο Autodromo Hermanos Rodriguez.



Σε αυτή την πίστα παρατηρείται συχνά αποκόλληση μικρών τμημάτων γόμας, με τα μονοθέσια να γλιστρούν περισσότερο λόγω του μειωμένου αεροδυναμικού φορτίου που οφείλεται στο μεγάλο υψόμετρο.

Επίσης, υπάρχει μεγάλη διαφορά στη θερμοκρασία μεταξύ της αρχής και του τέλους κάθε ημέρας: ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν πρόκειται για την ανάλυση του ρυθμού πτώσης απόδοσης λόγω θερμικής καταπόνησης.

Ο Μαξ Φερστάπεν είναι ο πιο επιτυχημένος οδηγός στο συγκεκριμένο αγώνα, με τέσσερις νίκες σε επτά συμμετοχές. Επίσης η Red Bull Racing έχει περισσότερες νίκες από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στο Μεξικό.





Όμως πως έφτασαν πέρυσι στην επιτυχία; Η στρατηγική που είχε επιλέξει η αυστριακή ομάδα για τον παγκόσμιο πρωταθλητή ήταν η πιο δημοφιλής στο grid και είχε ως εξής: Ο Ολλανδός ξεκίνησε το Grand Prix με ένα χρησιμοποιημένο σετ μαλακής γόμας και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τον αγώνα με μέση γόμα.

O Φερστάπεν τερμάτισε μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον, για τον οποίο η Mercedes-AMG είχε επιλέξει εναλλακτική στρατηγική: εκκίνησε με τη μέση γόμα και τερμάτισε με τη σκληρή.

Εκ μέρους της Pirelli που αποτελεί αποκλειστικό προμηθευτή ελαστικών στη Formula 1 και θα διατηρήσει αυτό το ρόλο τουλάχιστον έως και το 2027, μίλησε για τη μάχη στο Μεξικό, ο Μάριο Ίζολα.



Ο διευθυντής μηχανοκίνητου αθλητισμού της ιταλικής εταιρείας, είπε: «Η δεύτερη στάση στην αμερικανική περιοδεία της Formula 1 πραγματοποιείται στην Πόλη του Μεξικού, στην πίστα που πήρε το όνομά της από τον Πέδρο και τον Ρικάρντο Ροντρίγκεζ: τα αδέρφια που ήταν ήρωες του τοπικού μηχανοκίνητου αθλητισμού κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του ‘60 και του ‘70. Η πίστα, που βρίσκεται στη δυτική πλευρά της πόλης, έχει μήκος λίγο πάνω από τέσσερα χιλιόμετρα με 17 στροφές και βρίσκεται σε υψόμετρο πάνω από τα 2000 μέτρα. Αυτό έχει σημαντική επίδραση στην απόδοση του μονοθεσίου αυτοκινήτου, με τον πιο αραιό αέρα, να μειώνει τις αεροδυναμικές αντιστάσεις αλλά και την αεροδυναμική απόδοση. Ως αποτέλεσμα, οι ρυθμίσεις των κλίσεων στις αεροτομές των μονοθεσίων είναι μέγιστες, παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται σε πίστες που απαιτούν υψηλή πρόσφυση – μόνο που εδώ έχουν πολύ μειωμένη επίδραση στα ελαστικά. Η πρόσφυση από την άσφαλτο είναι επίσης πολύ μικρότερη από το σύνηθες, καθώς η τραχύτητα της επιφάνειας είναι από τις μικρότερες σε ολόκληρο το πρόγραμμα της χρονιάς».

