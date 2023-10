Οπτικοακουστικό υλικό από το Τέξας δείχνει τον Μεξικανό να έχει παραβεί αρκετές φορές τα όρια πίστας δίχως όμως να τιμωρηθεί.

Φαίνεται πως το πρόβλημα των ορίων πίστας στον κόσμο της Formula 1 γίνεται ολοένα και πιο συχνό. Οι οδηγοί φαίνεται πως δεν μπορούν να τηρήσουν τα όρια, ενώ η FIA δείχνει αδύναμη να αστυνομεύσει πλήρως την κατάσταση.

Στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix ΗΠΑ, ο Μαξ Φερστάπεν έχασε την pole position επειδή βγήκε εκτός πίστας στη στροφή 19. Την επόμενη μέρα, η FIA επέκτεινε τη λευκή γραμμή που οριοθετεί τη διαδρομή, δίνοντας μεγαλύτερο περιθώριο λάθους στους οδηγούς. Ωστόσο στον αγώνα, φαίνεται πως της ξέφυγαν ορισμένες πολύ σημαντικές περιπτώσεις.

Ο Σέρχιο Πέρεζ, teammate του Μαξ Φερστάπεν, φαίνεται πως έβγαινε εκτός πίστας στη στροφή 6 του Circuit of the Americas. Φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα social media, δείχνουν τον Μεξικανό να έχει «κόψει» τη στροφή 6 έως και 30 φορές φορές, είτε έχοντας τη μεσαία, είτε τη σκληρή γόμα ελαστικών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η παρακάτω φωτογραφία.

Ocon getting multiple penalties during races for track limits, but Perez got the FIA covering him during COTA😭



This is just some of the laps he cut Turn 6, he did it almost 30 laps out of 56!



Not fair. pic.twitter.com/aMtOOhBlpe