Ο Φινλανδός αναφέρει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει τους τελευταίους μήνες ανάμεσα στους οδηγούς της Formula 1 και την FIA.

Τα τελευταία χρόνια αντικείμενο συζήτησης στον κόσμο της Formula 1 είναι τα όρια πίστας και οι παραβάσεις των οδηγών σχετικά με αυτά. Φέτος, φαίνεται πως η κατάσταση έχει... ξεφύγει, με αποκoρύφωμα τις 1.200 παραβάσεις στο φετινό Grand Prix Αυστρίας.

Το πρόβλημα εμφανίζεται σε ολοένα και περισσότερες πίστες και το έργο των οδηγών γίνεται δύσκολο. Ο Βάλτερι Μπότας της Alfa Romeo, τόνισε πως είναι δύσκολη η δουλειά της Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, όμως έπρεπε ήδη να έχει βρει λύσεις αντιμετώπισης του προβλήματος.

«Πιστεύω πως είναι μια δύσκολη δουλειά για την FIA, το να αστυνομεύσει όλους τους οδηγούς, όλες τις στροφές για όλους τους γύρους. Είναι σχεδόν αδύνατο και μερικές φορές κάποιοι τη γλιτώνουν. Είναι δύσκολο και μερικές φορές εξαρτάται και από την πίστα. Το Όστιν και το Κατάρ είναι πίστες που σε προκαλούν να βγεις εκτός ορίων. Αν το κάνεις βρίσκεις χρόνο γιατί "κουβαλάς" περισσότερα χιλιόμετρα. Πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια. Εμείς οι οδηγοί μείναμε έκπληκτοι γιατί δεν υπήρχαν αλλαγές σε σχέση με πέρυσι στο Όστιν ενώ δεν άλλαξαν για παράδειγμα τα κερμπ. Πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση αντί να διαγράφονται οι χρόνοι. Δεν ξέρω αν πρέπει να βάλουν χαλίκι ή κάποιο κερμπ», ανέφερε ο Μπότας.

