Η ανασκόπηση του Grand Prix του Τέξας από την Pirelli προσφέρει μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία.

Το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αποτελεί παρελθόν και μας άφησε ευχάριστη γεύση αφού είδαμε άφθονο θέαμα, ανακατατάξεις, προσπεράσεις, ακόμα και παρασκήνιο. Στο τέλος, ο Μαξ Φερστάπεν εξασφάλισε την 15η νίκη του στη φετινή σεζόν, ισοφαρίζοντας έτσι το ρεκόρ που σημείωσε πέρυσι.

Όμως δεν ήταν βόλτα στο πάρκο, αφού εκκίνησε έκτος. Και στα τελικά στάδια του αγώνα, έχοντας πάρει τα ηνία από τον Λάντο Νόρις, χρειάστηκε να κρατηθεί μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον, που στο τελευταίο stint χρησιμοποίησε το πλεονέκτημα των ελαστικών του και πίεσε για τη νίκη.



Τελικά δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα προσπέρασμα.

Οι στρατηγικές στο Όστιν

Η συντριπτική πλειοψηφία των οδηγών προτίμησε να ξεκινήσει με τη μέση γόμα - οι μόνες εξαιρέσεις ήταν οι Λανς Στρολ και Νίκο Χούλκενμπεργκ, οι οποίοι ξεκίνησαν με τη σκληρή γόμα από το pit lane. Από εκεί ξεκίνησαν και οι έτεροι οδηγοί των Aston Martin και Haas, οι Φερνάντο Αλόνσο και Κέβιν Μάγκνουσεν.







Όπως ήταν αναμενόμενο, η πιο γρήγορη στρατηγική ήταν αυτή των δυο αλλαγών από μέση σε σκληρή γόμα. Δύο οδηγοί προσπάθησαν να ολοκληρώσουν τον αγώνα κάνοντας μόνο μια αλλαγή. Ο Σαρλ Λεκλέρ που επέκτεινε το πρώτο stint με μέση γόμα ως τον γύρο 23 προτού βάλει τη σκληρή για τους υπόλοιπους 33 τα κατάφερε! Αντίθετα, Ντάνιελ Ρικάρντο αποδέχθηκε στον 47ο γύρο πως δεν μπορούσε να φτάσει ως το τέλος με τη σκληρή γόμα και έβαλε τη μαλακή για τους τελευταίους γύρους.





Ο έτερος οδηγός της AlphaTauri, Γιούκι Τσουνόντα είχε επίσης αλλαγή στρατηγικής στο τέλος, πραγματοποιώντας μια τρίτη αλλαγή στον προτελευταίο γύρο. Με τη μαλακή γόμα πέτυχε τον ταχύτερο γύρο αγώνα και πήρε τον έξτρα βαθμό καθώς τερμάτισε στην πρώτη δεκάδα.

Τι λέει η Pirelli

Για όσα συνέβησαν στο εντυπωσιακό Circuit of the Americas, μίλησε ο διευθυντής μηχανοκίνητου αθλητισμού της Pirelli, Μάριο Ίζολα.





Ο Ιταλός είπε: «Σε μία από τις πιο απαιτητικές πίστες της σεζόν, παρακολουθήσαμε έναν αμφιλεγόμενο αγώνα, με συναρπαστικές μονομαχίες τόσο στην πίστα όσο και σε επίπεδο στρατηγικής. Όσον αφορά στη στρατηγική, ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε ο αγώνας επιβεβαίωσε ότι οι δυο αλλαγές ήταν η πιο γρήγορη επιλογή. Η εναλλακτική της μιας αλλαγής απαιτούσε πολύ προσεκτική διαχείριση ελαστικών, καθιστώντας έτσι δύσκολο για έναν οδηγό να πιέζει σκληρά για πολλούς γύρους. Την ίδια στιγμή όσοι βρίσκονταν σε στρατηγική δυο αλλαγών μπορούσαν να το κάνουν. Αυτό συνέβη στον Λεκλέρ, ο οποίος, αν και δεν είδε πτώση απόδοσης προς το τέλος λόγω τοπικής υπερθέρμανσης, συνειδητοποίησε πως ο ρυθμός του δεν ήταν αρκετά γρήγορος για να αμυνθεί από αρκετούς οδηγούς που επέλεξαν να μπουν στα πιτ δύο φορές (εν τέλει ο Μονεγάσκος μηδενίστηκε λόγω παράβασης των τεχνικών κανονισμών)».







«Εξετάζοντας την απόδοση των ελαστικών γενικά, η μέση γόμα αποδείχτηκε η πιο κατάλληλη, επειδή πρόσφερε περισσότερο κράτημα από τη σκληρή, χωρίς αντίστοιχα να υπολείπεται σε ρυθμό λόγω σταδιακής πτώσης απόδοσης. Η μαλακή γόμα χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα, μόνο από την Scuderia AlphaTauri στο τέλος. Κοιτάζοντας την απόδοση του Τσουνόντα είναι σαφές ότι η μαλακή γόμα είχε την ταχύτητα στον ένα γύρο, αλλά δεν είχε τη σταθερότητα, για μεγαλύτερη απόσταση στην πίστα του Όστιν με τις θερμοκρασίες που επικράτησαν στον αγώνα. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στον αγώνα δεν υπήρξε πτώση απόδοσης λόγω μετατόπισης γόμας».

Η επόμενη στάση

Επόμενος σταθμός είναι η Πόλη του Μεξικού: η πίστα που φέρει το όνομα των αδελφών Ροντρίγκεζ θα φιλοξενήσει τον 19ο αγώνα του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Formula 1 από τις 27 έως τις 29 Οκτωβρίου.

Οι γόμες που θα είναι διαθέσιμες εκεί είναι η C3 ως P Zero λευκή/σκληρή, η C4 ως P Zero κίτρινη/μέση και η C5 ως P Zero κόκκινη/μαλακή. Η επιλογή αυτή είναι ένα επίπεδο πιο μαλακή από την αντίστοιχη περσινή.







Φωτογραφίες: Pirelli, Red Bull Content Pool/Getty Images