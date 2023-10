Με δεδομένο πως οι μικρής διάρκειας αγώνες της Formula 1 δεν έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού, η FOM εξετάζει τεράστιες αλλαγές ενόψει 2024.

Οι Αγώνες Σπριντ στη Formula 1 υιοθετήθηκαν το 2021 ως μία προσπάθεια βελτίωσης του θεάματος κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών τριημέρων. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 11 σπριντ, με τη δομή των τριημέρων να έχει αλλάξει σε μικρό βαθμό.

Παρά την αύξηση του αριθμού των σπριντ από τρία σε έξι, τόσο οι οδηγοί όσο και το κοινό της Formula 1 έχει αδιάφορη έως αρνητική εντύπωση γι’ αυτό το φορμάτ αγώνων. Παρά τις προσπάθειες να πετύχει η ιδέα, οι αγώνες αυτοί δεν προσφέρουν το αναμενόμενο θέαμα. Στο πλαίσιο του Grand Prix ΗΠΑ, ο Μαξ Φερστάπεν δήλωσε πως: «Οι Αγώνες Σπριντ χαλάνε τη μαγεία των αγωνιστικών τριημέρων».

Παρά την αρνητικότητα γύρω από τους Αγώνες Σπριντ, οι ιθύνοντες της F1 τους θέλουν στο σπορ. Σύμφωνα με το motorsport.com είναι έτοιμοι να προβούν σε μεγάλες αλλαγές. Oι προτάσεις αναμένεται να «πέσουν» στο τραπέζι ενόψει 2024 και ήδη έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις με τις ομάδες, σχετικά με πιθανές αλλαγές.

