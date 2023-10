O 26χρονος Ολλανδός δεν ανησύχησε από το γεγονός ότι ο Χάμιλτον ήταν εντός του DRS στο πρώτο μισό του αγώνα σπριντ του Όστιν.

Με τη συνήθη φετινή κατάληξη, δηλαδή νίκη του Μαξ Φερστάπεν, ολοκληρώθηκε ο αγώνας σπριντ 19 γύρων στο Όστιν του Τέξας. Ο Ολλανδός της Red Bull Racing αμύνθηκε πετυχημένα στην προσπάθεια του Σαρλ Λεκλέρ (Ferrari) να τον περάσει στην εκκίνηση και στη συνέχεια δεν επέτρεψε στον Λιούις Χάμιλτον να ελπίζει στη νίκη.

«Η εκκίνηση ήταν δύσκολη, όμως ευτυχώς υπήρχε αρκετός χώρος για να στρίψω πρώτος στη στροφή 1. Κάτι που αναμφίβολα με βοήθησε. Στη συνέχεια κάναμε τον αγώνα μας και έλεγξα τον ρυθμό. Προς το τέλος το ευχαριστήθηκα, καθώς πίεσα αρκετά». Σχετικά με το πώς αντιμετώπισε την πίεση του Χάμιλτον στο πρώτο μισό του σπριντ, ο Ολλανδός ανέφερε: «Η διαφορά ήταν 8-9 δέκατα του δευτερολέπτου για μερικούς γύρους, κάτι που μπορούσε να ελέγχω στα σημεία όπου φρέναρα. Όταν βγήκα εκτός της ζώνης DRS του Λιούις πέρασα στο δικό μου ρυθμό και σε αυτόν του μονοθεσίου μου».

Ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ ρώτησε τον τρις παγκόσμιο πρωταθλητή για το Grand Prix της Κυριακής (εκκίνηση στις 10 μμ, ώρα Ελλάδας). «Θα χρειαστώ τον καλό ρυθμό που έχει το μονοθέσιό μας σε συνθήκες αγώνα και στο Grand Prix, καθώς θα εκκινήσω από την 6η θέση. Είναι όμως κάτι που κάνει τον αγώνα ενδιαφέροντα και ας ελπίσουμε ότι θα το απολαύσουμε με προσπεράσεις. Βέβαια θέλω να κερδίσω».

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Φερστάπεν έστειλε μήνυμα στους εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανούς που γέμισαν κάθε σημείο της πίστας. «Η πληρότητα είναι απίστευτη. Το κοινό μεγαλώνει κάθε χρονιά, δεν μπορείς πλέον να δεις τους λόφους».

Yeehaw! 🤠 Max takes the #F1Sprint race W here in Austin!! pic.twitter.com/CR4WkQdtVz