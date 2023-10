Το αμερικάνικο δίκτυο ESPN ανέθεσε στον οδηγό της Red Bull Racing μία αποστολή, προκειμένου να διαπιστώσει πόσο καλή μνήμη έχει.

Οι οδηγοί της Formula 1 θεωρούνται «ελίτ αθλητές», όχι μόνο για την ικανότητά τους να οδηγούν στο όριο, αλλά και για μία ακόμα σειρά από λόγους: από τη φυσική τους κατάσταση μέχρι τα αντανακλαστικά και την ικανότητα να διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις.

Ένα από τα προσόντα τους είναι και η δυνατή μνήμη, καθώς θα πρέπει να θυμούνται κάθε σημείο κάθε πίστας με την παραμικρή λεπτομέρεια. Το αμερικάνικο δίκτυο ESPN προκάλεσε τον Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing να σκιτσάρει από μνήμης τη χάραξη της πίστας του Όστιν, όπου διεξήχθη το Grand Prix ΗΠΑ.

Και το αποτέλεσμα που θα δείτε στο ακόλουθο βίντεο σίγουρα εξέπληξε τους δημοσιογράφους.

We asked Sergio Perez to draw the COTA circuit from memory and it's perfect 😲✍️ pic.twitter.com/iai7VqfHow