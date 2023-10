Ο μαγικός κόσμος της Formula 1 επιστρέφει σε αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται τις ΗΠΑ και την πίστα του Τέξας.

H φετινή σεζόν της Formula 1 πλησιάζει σιγά-σιγά στο τέλος της. Απομένουν πέντε αγώνες, οι οποίοι θα διεξαχθούν τις επόμενες έξι εβδομάδες. Μπροστά μας έχουμε ένα triple-header, με το Grand Prix ΗΠΑ το τριήμερο 20-22 Οκτωβρίου να είναι ο πρώτος αγώνας από αυτούς. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ επισκέπτεται το Circuit of the Americas, εκεί που θα πραγματοποιηθεί και ο τέταρτος Αγώνας Σπριντ του 2023.

Ο πρώτος αγώνας στην πίστα πραγματοποιήθηκε το 2012 και μέχρι σήμερα έχει καταξιωθεί ως μία από τις πιο απαιτητικές και συναρπαστικές για τους οδηγούς. Η διαδρομή έχει μήκος 5.513 μέτρα και αποτελείται από 20 στροφές. Την Κυριακή στο Grand Prix οι οδηγοί θα διανύσουν 56 γύρους. Νικητής το 2022 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν ενώ το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Σαρλ Λεκλέρ από το 2019 με χρόνο στο 1:36,169. Τις περισσότερες νίκες στο Grand Prix ΗΠΑ είναι ο Λιούις Χάμιλτον - συνολικά 6 νίκες.

Hamilton with the late move 💫



Seb chased him all the way to the line but Lewis held on 💪#F1 #USGP pic.twitter.com/NoPEkre2no — Formula 1 (@F1) October 15, 2023

Με τα πρωταθλήματα οδηγών και κατασκευαστών να έχουν κριθεί, το ενδιαφέρον στρέφεται στη μάχη για τη δεύτερη θέση, σε ατομικό αλλά και ομαδικό επίπεδο. Ο Σέρχιο Πέρεζ έχει προβάδισμα 30 βαθμών έναντι του Χάμιλτον. Η απόδοσή του το τελευταίο διάστημα, καθιστά αμφίβολη την επίτευξη του 1-2 από τη Red Bull Racing στην τελική βαθμολογία.



Στους κατασκευαστές, η Mercedes-AMG έχει προβάδισμα 28 βαθμών έναντι της Scuderia Ferrari, ωστόσο αμφότερες έχουν στο νου τους την ιδιαίτερα φορμαρισμένη το τελευταίο διάστημα, McLaren.

Perfect podium pounce 😍@Charles_Leclerc earned himself a trophy with this gutsy move, last time out in Austin #USGP #F1 pic.twitter.com/mdvgG5pZwD — Formula 1 (@F1) October 16, 2023

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C4 (μαλακή), C3 (μεσαία) και C2 (σκληρή) γόμες ελαστικών στο Circuit of the Americas. Λόγω του οδοστρώματος της πίστας, αναμένεται να δούμε στρατηγικές δύο pit-stop από τις ομάδες στον αγώνα της Κυριακής.

To GP ΗΠΑ θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ANT1 το βράδυ της Κυριακής, ενώ όλο το αγωνιστικό τριήμερο από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του δέκατου όγδοου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης τα LIVE στις κατατακτήριες δοκιμές, στον Αγώνα Σπριντ και στον αγώνα της Κυριακής.

It's not #USGP race week if you don't reminisce about Kimi Raikkonen's final win in F1. Those are the rules.



Remembering his glorious 21st and final victory on his birthday!#F1 @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/MjyYg0BBIm — Formula 1 (@F1) October 17, 2023

Πρόγραμμα GP ΗΠΑ σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου

20:30-21:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

00:00-01:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (Ξημερώματα Σαββάτου)

Σάββατο 21 Οκτωβρίου

20:30-21:14 – Sprint Shootout (LIVE)

Κυριακή 22 Οκτωβρίου

01:00-02:00 – Αγώνας Σπριντ (βράδυ Σαββάτου)

22:00 – Αγώνας (LIVE)

Φωτογραφίες: redbullcontentpool.com