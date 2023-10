H FIA τα βάζει πάλι με τον Χάμιλτον

Στο στόχαστρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού μπήκε πάλι ο Βρετανός.

Μπορεί αγωνιστικά τo Grand Prix του Κατάρ να ολοκληρώθηκε νωρίς για τον Λιούις Χάμιλτον, μετά τη σύγκρουσή του με τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ, όμως παρασκηνιακά είναι ακόμα εν εξελίξει!

Ο οδηγός της Mercedes-AMG εγκατέλειψε μερικές εκατοντάδες μέτρα μετά την εκκίνηση, αφού η επαφή των δύο W14, άφησε τη δική του ανεπανόρθωτα πληγωμένη και ακινητοποιημένη στην αμμοπαγίδα, στην εξωτερική της πρώτης στροφής,

Σε μία κίνηση η οποία πράγματι ήταν αψυχολόγητη, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δεν ακολούθησε τις συνήθεις διαδικασίες και για να επιστρέψει στο γκαράζ της γερμανικής ομάδας, διέσχισε κάθετα με τα πόδια την αγωνιστική διαδρομή.

A disconsolate Lewis Hamilton walks back to the pits as team mate George Russell circulates behind after their Turn 1 collision #F1 #QatarGP pic.twitter.com/YvqxadsOqt