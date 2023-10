Eurocup-3: Δοκιμασία στη Βαλένθια για Μαρκογιάννη (vid)

Ο Έλληνας οδηγός επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, κυνηγώντας τους πρώτους του βαθμούς στο θεσμό.

Στη Βαλένθια της Ισπανίας βρίσκεται ο Έλληνας οδηγός (και σχολιαστής των Grand Prix της Formula 1 στον ΑΝΤ1) Τζώρτζης Μαρκογιάννης, για την επόμενη αγωνιστική του πρόκληση.

Αυτή αφορά στον έβδομο και προτελευταίο γύρο της σεζόν για το Eurocup-3, στον οποίο αγωνίζεται με τα χρώματα της ισπανικής ομάδας Palou Motorsport - μίας από τις ανερχόμενες δυνάμεις στις μικρότερες κατηγορίες του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού, με συνιδρυτές τον Ραμόν και τον Άλεξ Παλού, πρωταθλητή του 2021 αλλά και του 2023 στο IndyCar Series.

Ενώ στο Ζάντβοορτ, η πρώτη επαφή με το ισχυρότερο (σε σχέση με την Ιταλική Formula 4) μονοθέσιο που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο θεσμό, έκρυβε προκλήσεις, στη Χερέθ o 19χρονος βρήκε ταχύτητα, είχε ρυθμό που τον τοποθετούσε άνετα στις βαθμολογούμενες θέσεις αλλά ήταν άτυχος.





«Μετά από μία πολύ καλή εμφάνιση στη Χερέθ όπου δείξαμε πως έχουμε πολύ περισσότερη ταχύτητα απ’ ότι στο Ζάντβοορτ, θέλω να αξιοποιήσω την εμπειρία που σταδιακά μαζεύουμε με αυτό το αυτοκίνητο και να τη μετατρέψω σε δύο καλούς τερματισμούς, ώστε να ανταμειφθεί η σκληρή δουλειά μας», είπε ο Έλληνας οδηγός.

Πεδίο μάχης είναι η πίστα Ρικάρντο Τόρμο, στο Τσέστε, λίγο έξω από τη Βαλένθια. Έχει μήκος 4.005 μέτρα, είναι αριστερόστροφη και περιλαμβάνει 14 στροφές και πολλές προκλήσεις.





Ο Έλληνας οδηγός αποκαλύπτει κάποιες από αυτές: «Το Ρικάρντο Τόρμο είναι μία πολύ τεχνική πίστα αλλά νομίζω πως ταιριάζει στο οδηγικό μου στιλ και μου αρέσει πολύ. Το δυσκολότερο κομμάτι της πίστας είναι οι αργές αλλά παρατεταμένες στροφές, εκεί όπου καλούμαστε και να πιέσουμε στην είσοδο αλλά και να εξασφαλίσουμε καλή έξοδο, αν και είναι αρκετά δύσκολο να διατηρήσεις ισορροπία καθ’ όλη τη διάρκεια της στροφής. Αν όμως πρέπει να ξεχωρίσω μία στροφή για τη δυσκολία της, αυτή είναι η 12. Είναι μία από τις ελάχιστες γρήγορες στροφές σε αυτή την πίστα – μόνο η 1 και η 12. Στην έξοδο υπάρχει ένα μεγάλο “σκαλί” στο kerb που αποσταθεροποιεί το μονοθέσιο και λόγω της υψηλής ταχύτητας, είναι εύκολο να χάσεις τον έλεγχο. Δουλέψαμε πολύ στο set-up την Παρασκευή, νομίζω πως είμαστε πολύ κοντά στο να βρούμε τις ιδανικές ρυθμίσεις και να ξεκινήσουμε τις επίσημες διαδικασίες με μία καλή βάση. Το μόνο που χρειαζόμαστε, είναι να μην έχουμε ξανά τις ατυχίες της Jerez, ώστε να φέρουμε το αποτέλεσμα που περιμένουμε».





Υπάρχει όμως μία ακόμα, που παίζει καθοριστικό ρόλο – ειδικά στις κατατακτήριες δοκιμές που θα διαμορφώσουν το grid για τους αγώνες του Σαββάτου και της Κυριακής. Ο Τζώρτζης εξηγεί: «Τα όρια της αγωνιστικής διαδρομής παίζουν και εδώ, όπως και στη Formula 1, μεγάλο ρόλο. Και οι αγωνοδίκες είναι πολύ αυστηροί. Είναι πολύ σημαντικό στις κατατακτήριες να μείνω εντός ορίων και να καταφέρω να κάνω 2-3 καλούς γύρους για να σιγουρέψω καλές θέσεις εκκίνησης για τον αγώνα».

Σάββατο 14/10

15.30 Κατατακτήριες 1

18.00 Αγώνας 1 (30 λεπτά + 1 γύρος) LIVE ANT1+

Κυριακή 15/10

10.45 Κατατακτήριες 2

14.50 Αγώνας 2 (30 λεπτά + 1 γύρος) LIVE ANT1+





Πρόκειται ένα πρωτάθλημα που απευθύνεται σε «αποφοίτους» της F4 και αποτελεί προθάλαμο για τη Formula 3. Έχει πανευρωπαϊκό χαρακτήρα καθώς περιλαμβάνει αγώνες σε 5 διαφορετικές χώρες, σε πίστες γνωστές από τον μαγικό κόσμο της Formula 1. Όσο για το grid, εκεί συναντάμε ταλέντα από κάθε άκρη του πλανήτη.

Τα αγωνιστικά μονοθέσια παρέχονται και σε αυτό το θεσμό από την Tatuus, ωστόσο έχουν πολύ ισχυρότερους κινητήρες από τη Formula 4: Είναι 4κύλινδροι (Alfa Romeo by Autotecnica Motori) και αποδίδουν 270 άλογα, με επιπλέον boost 25 αλόγων με λειτουργία push-to-pass. Η αυλαία για το 2023 θα πέσει στη Βαρκελώνη, στις 10-12 Νοεμβρίου.

Οι αγώνες του Τζώρτζη Μαρκογιάννη μεταδίδονται αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+.

My Eurocup-3 races at Ricardo Tormo circuit, will be broadcasted LIVE from ANT1+, the official broadcaster of the Formula 1 races in Greece.

🇬🇷 Οι αγώνες μου στο πλαίσιο του Eurocup-3 στη Valencia, θα μεταδοθούν LIVE από τον ΑΝΤ1+!



