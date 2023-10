Το F1 Academy θα ψάχνει τις πρωταθλήτριες του μέλλοντος στο karting

Μια πολύ σημαντική κίνηση για την ανάδειξη νέων γυναικείων ταλέντων από πολύ μικρή ηλικία προχώρησε ο θεσμός F1 Academy.

To αμιγώς γυναικείο πρωτάθλημα μονοθεσίων, F1 Academy, αλλάζει τα δεδομένα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς συνεχίζει να μεγαλώνει και πλέον επεκτείνεται σε junior κατηγορίες. Ο θεσμός ανακοίνωσε τη συνεργασία με την αναγνωρισμένο πρωτάθλημα kart «Champions of the Future» (COTF), για να υποστηρίξει την έναρξη μιας νέας junior κατηγορίας: «Champions of the Future Academy Program» (COFTA).

Στόχος είναι να αυξηθεί η γυναικεία παρουσία στους αγώνες karting από μικρή ηλικία, κάτι που θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα στην ανάδειξη νέων ταλέντων του motorsport. Το COFTA θα εφαρμόσει μια σειρά από μέτρα για μείωση του κόστους, συμπεριλαμβανομένου αυτού της συμμετοχής και των κινητήρων. Έτσι, θα μειωθούν σημαντικά τα χρήματα που θα πρέπει να ξοδεύουν κάθε σεζόν οι αγωνιζόμενες.

From Karting to F1 Academy, and beyond, we are here to support the next generation of female talent.#F1Academy pic.twitter.com/MDSXMi7dg5 — F1 Academy (@f1academy) October 13, 2023

Ο νέος θεσμός θα αποτελείται από τις παρακάτω κατηγορίες, ακολουθώντας την πεπατημένη στο χώρο του karting: Τη Mini για ηλικίες 8-11 ετών, τη Juniors για ηλικίες 11-14 ετών και τη Seniors για ηλικίες 14-17 ετών. Το πρόγραμμα θα αποτελείται από έξι events, με το καθένα να διαθέτει δύο αγώνες. Μία στάση στο καλεντάρι, θα είναι εκτός Ευρώπης.

Το F1 Academy θα υποστηρίζει τρεις γυναίκες οδηγούς σε κάθε κατηγορία του COFTA, με τις φόρμες τους να περιλαμβάνουν τα λογότυπα του αμιγώς γυναικείου πρωταθλήματος. Πέρα από οικονομική στήριξη, το F1 Academy θα δώσει την ευκαιρία στις τρεις κορυφαίες οδηγούς στο πρωτάθλημα karting, να κάνουν δοκιμές με το μονοθέσιο του πρωταθλήματος.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του F1 Academy, Σούζι Βολφ, ανέφερε: «Πρέπει να συνεχίσουμε να αυξάνουμε και να ενισχύουμε το ρυθμό με τον οποίο νέα ταλέντα έρχονται στο πρωτάθλημά μας. Ανυπομονούμε για τη συνεργασία μας με το Champions of the Future, καθώς θα δημιουργήσει μια δίοδο από τo karting στο F1 Academy. To COFTA θα μας δώσει την ευκαιρία να αναγνωρίσουμε νέα ταλέντα. Στόχος μας είναι να αυξηθεί η συμμετοχή γυναικών στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και να τους δώσουμε την ευκαιρία να σημειώσουν πρόοδο σε όλες τις κατηγορίες».

Το F1 Academy θα είναι επίσημα υποστηρικτικός θεσμός της Formula 1 από το 2024, κάτι που θα βοηθήσει τις οδηγούς να αποκτήσουν μεγαλύτερη δημοτικότητα. Ο τελευταίος γύρος του 2023, διεξάγεται στο Όστιν του Τέξας, παράλληλα με το Grand Prix της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Φωτογραφίες: F1 Academy, Flyin18T/Twitter