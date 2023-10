Δείτε ξανά όσα συνέβησαν στον πρώτο γύρο του πολυσυζητημένου αγώνα της ερήμου.

Το τριήμερο στο πλαίσιο του Grand Prix του Κατάρ ήταν καταιγιστικό, με εντυπωσιακό αγωνιστικό ρυθμό, επιτεύγματα, εξελίξεις εντός και εκτός πίστας, παρασκήνιο αλλά και στιγμές ανησυχίας.

Σε ένα τέτοιο εκρηκτικό μείγμα, δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε μία εκκίνηση δίχως δράμα. Όπερ και εγένετο, με τους δύο οδηγούς της Mercedes-AMG να συγκρούονται στην πρώτη στροφή με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή Λιούις Χάμιλτον.

Δείτε το συμβάν αυτό αλλά και το γενικότερο στρίμωγμα στις μάχες για τις υπόλοιπες θέσεις, σε ένα video 60 δευτερολέπτων με όλα τα on-board από τα μονοθέσια!

Περισσότερα πατώντας play!

The action came thick and fast at the start 😵🍿#F1 #QatarGP pic.twitter.com/IWaiHmMWFI