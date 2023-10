Η Παγκόσμια Ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με σειρά από δράσεις για μην επαναληφθούν όσα συνέβησαν στο Grand Prix του Κατάρ.

Στο Grand Prix του Κατάρ είδαμε εικόνες που δεν έχουμε συνηθίσει στη σύγχρονη εποχή της Formula 1. Με τους οδηγούς της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού να είναι πια υπεραθλητές, η ακραία σωματική καταπόνηση αποτελεί σπάνιο φαινόμενο.

Ωστόσο στη μάχη του Λουσέιλ, οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τα εφιαλτικά επίπεδα υγρασίας αλλά και την οδηγία σχετικά με τη χρήση των ελαστικών που μετέτρεψε τον αγώνα σε… γύρους κατατακτήριων δοκιμών δίχως ανάσα, ήταν παράγοντες που οδήγησαν τους πιλότους πέρα από τα όριά τους.

🧐 Seeing how tough and dangerous the Qatar Grand Prix was.



👉 Ocon throwing up on lap 15, Stroll passing out on the straights, Sargeant dropping out etc.



Should this Grand Prix be stopped and the date changed? I want to know what you guys think about it. 👀#F1 #QatarGP pic.twitter.com/ix8yDAgFdC