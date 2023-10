Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη του Λουσέιλ; Ακολουθούν οι απαντήσεις...

Ο δέκατος-έβδομος αγώνας της Formula 1 για το 2023 είναι προ των πυλών, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το τρίτο Grand Prix στη Μέση Ανατολή. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα και οι 57 γύροι που ακολουθούν, αναμένονται με μεγάλη αγωνία. Στον Αγώνα Σπριντ είδαμε πολλές μάχες και προσπεράσματα, ενώ η μεγάλη φθορά των ελαστικών θα οδηγήσει σε ποικιλομορφία στις στρατηγικές.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν, εκκινεί από θέση ισχύος έπειτα από την pole position που κατέκτησε την Παρασκευή. Ο Ολλανδός έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη, όμως οι οδηγοί της Mercedes-AMG και ο Φερνάντο Αλόνσο που βρίσκονται πίσω του, θέλουν να τον προσπεράσουν.

One of the most action-packed starts you'll see all year! 🤯#QatarGP #F1Sprint pic.twitter.com/eWntP1vD8Z