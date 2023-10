Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren είχε όρεξη για χιούμορ, μετά την επικράτησή του στο sprint shootout του Κατάρ.

Η ανοδική πορεία της McLaren στη φετινή σεζόν επιβεβαιώθηκε και στο spint shootout του Grand Prix Κατάρ. Ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν ταχύτερος του teammate του Λάντο Νόρις κατά 8 εκατοστά του δευτερολέπτου και με χρόνο 1:24.454 θα βρεθεί στην πρώτη θέση του grid το βράδυ του Σαββάτου (εκκίνηση στις 8.30 μμ, ώρα Ελλάδας.

Ο 22χρονος Αυστραλός είχε όρεξη να κάνει πλάκα, κατά τις πρώτες του δηλώσεις μετά το τέλος της διαδικασίας. «Είμαι πολύ χαρούμενος. Θα δώσω διορία 5 λεπτών στη FIA για να επιβεβαιώσουμε ότι όντως πήρα την pole position στο σπριντ. Ήταν ένας πολύ καλός γύρος, είδα τον Λάντο στην οθόνη ότι έκανε ένα λάθος στην τελευταία στροφή. Δεν ξέρω πόσο γρήγορος ήταν σε αυτή την προσπάθεια».

Για τις αλλαγές σε ορισμένες στροφές του σιρκουί του Λουσέιλ, ο Πιάστρι δήλωσε: «Η πίστα διαφοροποιήθηκε λίγο με τις αλλαγές που έγιναν στα κερμπ. Βέβαια δεν είναι αλλαγές ορατές με γυμνό μάτι. Η κατάσταση έγινε πιο δύσκολη, ήταν όμως ίδια για όλους. Δυσκολεύτηκα στις δύο πρώτες περιόδους του shootout, όμως βελτιώθηκα σημαντικά στη συνέχεια. Η ομάδα έκανε εξαιρετική δουλειά».

Ο Πιάστρι δεν ξεγράφει βέβαια τον Φερστάπεν από την υπόθεση νίκη στο sprint: «Θα δούμε αν μπορούμε να πάρουμε τη νίκη στο σπριντ. Ο Μαξ εκκινεί από την 3η θέση, άρα δεν βρίσκεται πολύ πίσω στο grid. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, υπάρχει όμως ένα ερωτηματικό για το πώς θα συμπεριφερθούν τα ελαστικά».

