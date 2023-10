Ο επικεφαλής της Red Bull Racing χαλάρωσε στο κάθισμα του οδηγού, γνωρίζοντας ότι αυτό που κάνει δεν είναι ούτε επικίνδυνο ούτε παράνομο.

Στις πίστες της Formula 1 θέλει να έχει τα πάντα υπό έλεγχο, όμως στο δρόμο μπορεί να αφήνει άλλους να... παίρνουν τα ηνία. Ο λόγος για τον Κρίστιαν Χόρνερ, τον επικεφαλής της Red Bull Racing, ο οποίος δοκίμασε στην Μ. Βρετανία την τεχνολογία BlueCruise της Ford.

Πρόκειται για το σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης, το οποίο επιτρέπει στον οδηγό - σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου - να βγάλει τα χέρια από το τιμόνι. Ο Χόρνερ δοκίμασε το BlueCruise στην ηλεκτρική Mustang Mach-E, στον αυτοκινητόδρομο Μ1, έξω από το Λονδίνο.

Ο οδηγός μπορεί να αφήσει το τιμόνι, όμως θα πρέπει να έχει διαρκώς τα μάτια του στο δρόμο, ώστε να πάρει τον έλεγχο του οχήματος όταν κριθεί απαραίτητο. Το σύστημα BlueCruise είναι προς το παρόν διαθέσιμο στην Μ. Βρετανία και τη Γερμανία.

