Οδηγοί και ομάδες ετοιμάζονται για ένα από τα πιο απαιτητικά αγωνιστικά τριήμερα της Formula 1 στο 2023, με τη θερμοκρασία να φτάνει στα ύψη.

Για δεύτερη φορά στην ιστορία της, η Formula 1 επισκέπτεται την πίστα Λουσέιλ για το Grand Prix Κατάρ το τριήμερο 6-8 Οκτωβρίου. Το δέκατο-έβδομο αγωνιστικό τριήμερο της σεζόν αναμένεται με αγωνία, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον τέταρτο Αγώνα Σπριντ της σεζόν.

Παρά το γεγονός πως βρισκόμαστε στη Μέση Ανατολή, οι καιρικές συνθήκες θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Ομάδες και οδηγοί θα τα βρουν σκούρα όλο το τριήμερο, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες θα επηρεάσουν σημαντικά την απόδοση των μονοθεσίων.

Who's ready for an #F1Sprint in the desert? 🥵 #QatarGP #F1 pic.twitter.com/Sz94Kds9Gf

Την Παρασκευή, στη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών που θα πραγματοποιηθεί, η θερμοκρασία αέρα θα είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα, καθώς οι ομάδες θα πρέπει να βρουν τη χρυσή τομή στον τομέα της ψύξης των μονοθεσίων, βελτιστοποιώντας παράλληλα στο στήσιμό τους. Παράλληλα θα έχουν να αντιμετωπίσουν τους ισχυρούς ανέμους που θα φέρνουν σκόνη στην πίστα.

Παρά το γεγονός πως οι κατατακτήριες δοκιμές θα διεξαχθούν υπό το φως των προβολέων, η θερμοκρασία θα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου.

A three-way battle that had us all on the edge of our seats last time in Qatar... 🤩



Perez, Leclerc and Alonso lock horns in Losail ⚔️#QatarGP #F1 pic.twitter.com/jDyJEppCUY