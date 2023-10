Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται το Κατάρ για το πρώτο σπριντ μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα.

Επιστροφή στη Μέση Ανατολή για τη Formula 1, με το κορυφαίο σπορ σε τέσσερις τροχούς να προετοιμάζεται για το Grand Prix Κατάρ το τριήμερο 6-8 Οκτωβρίου. Για δεύτερη φορά στην ιστορία της θα επισκεφθεί την πίστα της Λουσέιλ, η οποία έχει ανανεωμένες εγκαταστάσεις και φιλοξενεί τον τέταρτο Αγώνα Σπριντ της σεζόν και το δέκατο-έβδομο αγωνιστικό τριήμερο στο 2023.

Ο πρώτος αγώνας στο Κατάρ πραγματοποιήθηκε το 2021 και φέτος επέστρεψε στο πρόγραμμα, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 10 ετών. Η διαδρομή έχει μήκος 5.419 μέτρα και περιλαμβάνει 16 στροφές. Την Κυριακή στον αγώνα οι οδηγοί θα διανύσουν 57 γύρους. Νικητής το 2021 ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, ενώ το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Μαξ Φερστάπεν με το 1:23,196. Με τη νέα γενιά μονοθεσίων, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς οι οδηγοί θα προσεγγίσουν τις μάχες στην πίστα.

