Volkswagen Passat: 50 χιλιοστά μακρύτερο μεταξόνιο, 50 χιλιοστά στους πίσω επιβάτες

Το νέο Passat θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά σε αμάξωμα Variant, ενώ θα υπάρχουν και δύο plug-in hybrid εκδόσεις.

Το πρώτο τρίμηνο του 2024 θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη το Passat νέας γενιάς, αποκλειστικά σε έκδοση Variant (station wagon)., Το Passat μετρά 34 εκατ. πωλήσεις παγκοσμίως, καθιστώντας το το δεύτερο best seller μοντέλο της Volkswagen, πίσω από το Golf μπροστά από το Beetle.

Κύρια χαρακτηριστικά του νέου Passat αποτελούν η αεροδυναμική σχεδίαση, τα ποιοτικά υλικά, οι τεχνολογίες υποβοήθησης του οδηγού και οι δύο plug-in hybrid εκδόσεις. Η ηλεκτρική αυτονομία πλησιάζει τα 100 χλμ., ενώ υπάρχει η δυνατότητα φόρτισης έως 50 kW. Η Volkswagen μεγάλωσε κατά 50 χιλιοστά το μεταξόνιο του Passat Variant, αύξηση που μεταφέρθηκε αυτούσια στους χώρους για τα πόδια των πίσω επιβατών.

Τα δύο plug-in hybrid Passat (eHybrid) έχουν ισχύ συστήματος 204 και 272 ίππων, αντίστοιχα. Το μεσαίο station wagon θα διατίθεται και σε εκδόσεις 48V mild hybrid (eTSI με 150 ίππους), βενζίνης με 204 και 265 ίππους αλλά και diesel (2.0 TDI), με 122, 150 και 193 ίππους. Ορισμένες εκδόσεις συνδυάζονται με τετρακίνηση 4MOTION.

😍 Introducing the all-new #VWPassat* with four equipment lines! Elevating Business Class with premium chrome accents and offering Elegance & R-Line versions for a personalized style and dynamic drive.



*Near-production concept vehicle. The vehicle is not yet available for sale. pic.twitter.com/QIVbhkujmb