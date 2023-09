Άλεξ Φοντάνα: «Οι Έλληνες πρέπει να βλέπουν αγώνες αντοχής»

Το Gazzetta ταξίδεψε στη Βαρκελώνη και την πίστα της Καταλονίας για τον τελευταίο αγώνα του GT World Challenge Europe και μίλησε με τον Ελληνοελβετό οδηγό, Άλεξ Φοντάνα. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΣΠΑΝΙΑ: Στάθης Κοκκορόγιαννης

Ακόμα ένα αγωνιστικό τριήμερο γεμάτο αγωνιστική δράση από την πίστα για το gMotion by Gazzetta. Ο Στάθης Κοκκορόγιαννης ταξίδεψε στη Βαρκελώνη για τον τελευταίο αγώνα του GT World Challenge Europe, ο οποίος θα έχει διάρκεια 3 ώρες.

Σε αυτόν αγωνίζεται ο ελληνικής καταγωγής, Άλεξ Φοντάνα, με την Car Collection Motorsport. Ο Φοντάνα 31χρονος αγωνίζεται στην Pro-Am κατηγορία μαζί με τους Νίκι Λούτβιλερ και Ιβαν Τζάκομα με τη #24 Porsche 911 GT3. Το πρωτάθλημα οδηγών στο Endurance Cup, το έχουν ήδη κατακτήσει από τον προηγούμενο αγώνα και τώρα θέλουν να κερδίσουν και αυτό των ομάδων.

Λίγο μετά την πρώτη περίοδο δοκιμών στη Βαρκελώνη, μιλήσαμε με τον Φοντάνα για τις προσδοκίες του στον τελευταίο αγώνα του GT World Challenge Europe.

«Θα είναι ένα πολυάσχολο αγωνιστικό τριήμερο. Αγωνιζόμαστε αυτή τη φορά σε δύο πρωταθλήματα. Στο GT World Challenge Europe θα αγωνιστούμε με αγωνιστικό GT3, στο οποίο έχουμε κερδίσει το πρωτάθλημα οδηγών και θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα ομάδων. Επιπλέον η Car Collection Motorsport έχει δύο συμμετοχές στην κατηγορία GT4. To δικό μου αγωνιστικό είναι και πάλι στην κατηγορία Pro-Am και στο πλήρωμά μου έχω οδηγό από την Ακαδημία μου. Είναι η πρώτη του φορά σε αγωνιστικό τριήμερο με GT4 αγωνιστικό, οπότε θέλουμε να αποκτήσει περισσότερη εμπειρία. Στις ελεύθερες δοκιμές στα δύο πρωταθλήματα θα δουλέψουμε σκληρά, καθώς έχουμε έναν αγώνα [σ.σ. GT4] το Σάββατο και δύο την Κυριακή [σ.σ. GT4 και GT3] και θέλουμε να τα πάμε καλά», ανέφερε.

Όταν στο ίδιο αγωνιστικό τριήμερο παίρνεις μέρος σε δύο πρωταθλήματα και με διαφορετικό μάλιστα αγωνιστικό, τα πράγματα περιπλέκονται. Πόσο απαιτητικό και διαφορετικό είναι ωστόσο να βγαίνεις από ένα GT3 και να μπαίνεις σε ένα GT4;



O Άλεξ Φοντάνα απαντά: «Οι διαφορές μεταξύ των δύο τύπων αγωνιστικών αυτοκινήτων είναι πολλές. Είμαστε όμως τυχεροί που είναι αυτοκίνητα της ίδιας μάρκας και η φιλοσοφία τους δεν είναι πολύ διαφορετική. Στο GT4 έχουμε την 718 Cayman και στην GT3 έχουμε την 911 (992). Μπορεί ο κινητήρας να είναι τοποθετημένος σε διαφορετικό σημείο, όμως είναι παραπλήσια στον τρόπο οδήγησής τους. Είναι πιο εύκολο να μεταβείς από GT3 σε GT4 αγωνιστικό, διότι μιλάμε για διαφορετικής δυναμικής αυτοκίνητα. Το ένα θέλει πολλές αλλαγές ταχύτητας για παράδειγμα και το άλλο λιγότερες».

Μπορεί η Formula 1 να είναι το πιο διαδεδομένο πρωτάθλημα αγώνων, ωστόσο ο Άλεξ στέλνει το μήνυμά του στο ελληνικό κοινό για τους λόγους που πρέπει να παρακολουθούν αγώνες αντοχής: «Πρέπει ο κόσμος στην Ελλάδα να βλέπει αγώνες GT3 και γενικά αγώνες αντοχής. Στην GT3 για παράδειγμα οι διαφορές μεταξύ των πρώτων οδηγών και των τελευταίων είναι ελάχιστες. Το επίπεδο των οδηγών και των αγωνιστικών αυτοκινήτων είναι πολύ υψηλό. Λόγω των κανονισμών, τα αγωνιστικά είναι παραπλήσια σε ταχύτητα και το καλό επίσης είναι πως διαφέρουν πάρα πολύ μεταξύ τους, σε αντίθεση με τη Formula 1 για παράδειγμα. Μιλάμε λοιπόν για πολύ διαφορετικά αυτοκίνητα που μπορούν να κινούνται στους ίδιους χρόνους στην πίστα. Έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά το καθένα και αυτό κάνει πάρα πολύ διασκεδαστικές και εντυπωσιακές τις μάχες όταν οδηγείς και όταν παρακολουθείς. Έχουμε οδηγούς που έκαναν όνομα στους αγώνες αντοχής, άλλοι ήρθαν από τη Formula 1 και άλλοι έφτασαν κοντά στην F1. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό κι έτσι οι αγώνες είναι πολύ συναρπαστικοί».

O πρώτος αγώνας GT4 στον οποίο θα αγωνιστεί ο Φοντάνα είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο, 30/9, στις 17:50 ώρα Ελλάδος. Την Κυριακή, 1/10, ο δεύτερος αγώνας θα ξεκινήσει στις 12:20 ώρα Ελλάδος. Ο μεγάλος 3ωρος αγώνας του τριημέρου, στη κατηγορία GT3, είναι προγραμματισμένος για την ίδια μέρα στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Τις ελεύθερες δοκιμές, τις κατατακτήριες δοκιμές και όλους τους αγώνες μπορείτε να τους παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση μέσα από τις σελίδες του Gazzetta.

