Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών ανακοίνωσε τις ημερομηνίες των 22 αγώνων του 2024, που είναι οι περισσότεροι από κάθε άλλη χρονιά.

Λίγα 24ωρα πριν από το Grand Prix Ιαπωνίας, το MotoGP ανακοίνωσε το προσωρινό του πρόγραμμα για το 2024. Το κορυφαίο πρωτάθλημα σε δύο τροχούς επιθυμεί να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη σεζόν στην ιστορία του, καθώς το καλεντάρι αποτελείται από 22 αγωνιστικά τριήμερα. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως η Ισπανία έχει τέσσερις αγώνες στο πρόγραμμα, ενώ λείπει το Μπρνο της Τσεχίας.

Το Κατάρ επιστρέφει ως η πρεμιέρα το πρωταθλήματος στην πίστα του Λουσέιλ και θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 8-10 Μαρτίου. Έπειτα γίνει μια σύντομη στάση στην Πορτογαλία, πριν το MotoGP ταξιδέψει για την Αμερική για αγώνες σε Αργεντινή και Τέξας.

Η ευρωπαϊκή περιοδεία ξεκινά το τριήμερο 26-28 Απριλίου με το Grand Prix Ισπανίας, ενώ ακολουθούν αγώνες σε Γαλλία, Καταλονία, Ιταλία, Καζακστάν, Ολλανδία και Γερμανία. Ο αγώνας στο Σάχσενρινγκ θα γίνει στις 7 Ιουλίου και μέχρι τις 2-4 Αυγούστου και το GP Μ. Βρετανίας θα πραγματοποιηθεί το καλοκαιρινό διάλειμμα του MotoGP.

