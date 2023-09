Η δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών συνεχίζεται, με το MotoGP να επισκέπτεται την έδρα της Honda στο Μοτέγκι.

Ο δέκατος-τέταρτος αγώνας της φετινής σεζόν του MotoGP είναι προ των πυλών, με το Grand Prix Ιαπωνίας να διεξάγεται το τριήμερο 29 Σεπτεμβρίου με 1 Οκτωβρίου. Πρόκειται για το δεύτερο αγώνα επί ασιατικού εδάφους και αυτό μας θα μας κάνει να ρυθμίσουμε τα ξυπνητήρια μας σε πολύ πρωινές ώρες.

H πίστα του Μοτέγκι που θα φιλοξενήσει τον αγώνα εισήλθε στο πρόγραμμα του MotoGP το 1999 κι έκτοτε είναι αναπόσπαστο κομμάτι του πρωταθλήματος. Η διαδρομή έχει ενδιαφέρουσα ιστορία, καθώς κατασκευάστηκε το 1997 για δοκιμές αυτοκινήτων. Στη σημερινή της μορφή έχει μήκος 4,8 χιλιόμετρα και αποτελείται από 14 στροφές. Από αυτές οι 8 είναι δεξιές και 6 είναι αριστερές.

It's already time for the #JapaneseGP. Let's take a look at what happened last year and discover everything about the #MICHELINPower tire demands in Motegi! 🏁🇯🇵



Get our raceguide here 👉https://t.co/1hTn9HoCQF#MichelinMotoGP pic.twitter.com/AsmzHxyKiL — Michelin Motorsport (@Michelin_Sport) September 27, 2023

Τις περισσότερες νίκες στο GP Ιαπωνίας έχει ο Μαρκ Μάρκεθ με 5, ενώ ακολουθούν οι Κέβιν Σβαντζ, Νταϊτζίρο Κάτο, Βαλεντίνο Ρόσι και Ντάνι Πεντρόσα με 4. Το Σάββατο στον Αγώνα Σπριντ οι αναβάτες θα διανύσουν 12 γύρους και την Κυριακή στο Grand Prix 24 γύρους.

Έπειτα από τον αγώνα στην Ινδία, το πρωτάθλημα έχει αποκτήσει νέο ενδιαφέρον στην κορυφή. Η πτώση του Πέκο Μπανάια είχε ως αποτέλεσμα ο Χόρχε Μαρτίν να ροκανίσει τη μεταξύ τους διαφορά στους 13 βαθμούς. Ο Μάρκο Μπετζέκι με τη νίκη του στον προηγούμενο αγώνα μείωσε επίσης τη διαφορά και πλέον είναι μόλις 44 βαθμούς μακριά από τον Μπανάια.

What twists and turns await us at Round 14?🤔



The magical #JapaneseGP at Motegi is up next! 🇯🇵#MotoGP pic.twitter.com/OqZ0X0jdaE — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 27, 2023

Το Grand Prix Ιαπωνίας θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του δέκατου-τέταρτου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

The title fight rolls on to Japan! ⚔️



Rain or shine, Motegi can often throw up a surprise or two 🚨



It's time for the #JapaneseGP! 🇯🇵 pic.twitter.com/pxBnQvLFP3 September 27, 2023

Πρόγραμμα Grand Prix Ιαπωνίας σε ώρες Ελλάδος.

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου

04:45-05:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

09:00-10:00 – Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου

04:10-04:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

04:50-05:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

09:00-09:45 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 1 Οκτωβρίου

04:45-05:55 – Warm-Up

09:00 – Αγώνας

Φωτογραφίες: redbullcontentpool