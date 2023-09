Μια πολύ σημαντική στιγμή για το μηχανοκίνητο αθλητισμό πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες στην πίστα του Χανγκαρόρινγκ στη Βουδαπέστη.

Η Τζέσικα Χόκινς έκανε το όνειρό της πραγματικότητα, οδήγησε ένα σύγχρονο μονοθέσιο Formula 1. H Βρετανίδα πρέσβειρα της Aston Martin, βρέθηκε στην πίστα του Χανγκαρόρινγκ στην Ουγγαρία και είχε την ευκαιρία να οδηγήσει την AMR21 του 2021.

Η 28χρονη οδηγός αγώνων πραγματοποίησε κάτι πολύ σπάνιο για τα δεδομένα του σπορ, σε ένα τεστ που καθυστέρησε να ξεκινήσει λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Πραγματοποίησε συνολικά 26 γύρους με το πράσινο μονοθέσιο, το οποίο ανέβηκε στο βάθρο της F1 εκείνη τη σεζόν στο Αζερμπαϊτζάν διά χειρός Σεμπάστιαν Φέτελ.

Η Χόκινς μίλησε για την εμπειρία της: «Θέλω να ευχαριστήσω όλους στην Aston Martin F1 Team για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία που μου έδωσαν. Έχω χύσει πολύ αίμα και ιδρώτα για να φτάσω σε αυτό το σημείο. Όταν έμαθα πως υπήρχε μια μικρή ευκαιρία να πραγματοποιηθεί το τεστ, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Έπρεπε να το κρατάω μυστικό, κάτι το οποίο ήταν πολύ δύσκολο. Άξιζε η αναμονή. Τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό και βλέποντας την τηλεμετρία, είμαι υπερήφανη για την προσπάθειά μου. Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Θέλω να δώσω έμπνευση σε άλλες γυναίκες και να τους δώσω να καταλάβουν πως πρέπει να ακολουθούν τα όνειρά τους, ανεξάρτητα από το τι είναι».

“This has made every bit of blood, sweat and tears worth it.”



Last week, following months of preparation, AMF1 Team Driver Ambassador @1JessicaHawkins drove an #F1 car for the very first time, getting behind the wheel of the AMR21 in a private test at the Hungaroring. pic.twitter.com/nrJalJXlo8