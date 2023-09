Ένα στιγμιότυπο του αγώνα της Formula 1 στη Σουζούκα ήταν αρκετό ώστε να προκαλέσει το θυμό του Ισπανού οδηγού της Aston Martin.

Στους τελευταίους αγώνες της Formula 1, η έλλειψη απόδοσης της Aston Martin είναι εμφανής. Τα αποτελέσματα είναι κάτω του μετρίου, με το τελευταίο βάθρο να είναι δια χειρός Φερνάντο Αλόνσο στο GP Ολλανδίας. Πριν από αυτό, ο Ισπανός είχε βρεθεί στις πρώτες τρεις θέσεις στον Καναδά.

Στο Grand Prix Ιαπωνίας, το ντεφορμάρισμα της βρετανικής ομάδας συνεχίστηκε, καθώς ήταν η πέμπτη ταχύτερη του grid. Παρά την καλή του εκκίνηση, ο Αλόνσο μπήκε νωρίς για αλλαγή ελαστικών στον 11ο γύρο, κάτι που τον έβγαλε σε κίνηση στην πίστα. Αυτό προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια του Ισπανού οδηγού για το γεγονός πως έμεινε εκτεθειμένος έναντι των αντιπάλων του.

Λίγο αργότερα στη μετάδοση ακούσαμε δύο μηνύματα από τον ασύρματο του δύο φορές παγκόσμιου πρωταθλητή προς την ομάδα του. Στο πρώτο ανέφερε: «Με βάλατε νωρίς στα pits και με ρίξατε στα λιοντάρια. Απίστευτο!». Στο δεύτερο είπε: «Ο (Έστεμπαν) Οκόν ανοίγει τη διαφορά στις ευθείες. Σκεφτείτε κάτι».

