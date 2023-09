Το Grand Prix της Ιαπωνίας πρόσφερε πληθώρα συναρπαστικών μαχών ρόδα με ρόδα.

Μπορεί ο Μαξ Φερστάπεν να επέστρεψε στα γνώριμα στάνταρ απόδοσης κατακτώντας μία άνετη νίκη, η οποία οδήγησε σε έναν ακόμα τίτλο για τη Red Bull Racing, όμως πίσω του είδαμε πολλά μάχες για θέσεις και αρκετά προσπεράσματα.

Ήταν όμως ένα που ξεχώρισε, αφού αφορούσε… εννέα παγκόσμια πρωταθλήματα μαζεμένα! Μπροστά ήταν ο κάτοχος δύο τίτλων, Φερνάντο Αλόνσο, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον με τα επτά πρωταθλήματα στο βιογραφικό του, τον καταδίωκε.

Με τους δύο σύγχρονους θρύλους του σπορ να αλλάζουν θέσεις, σε μία από τις συναρπαστικότερες στροφές του πρωταθλήματος – την εντυπωσιακή 130 R της Σουζούκα.

Δείτε περισσότερα στο video που ακολουθεί…

Total commitment from @LewisHamilton 💯



The Mercedes driver shows no fear taking Alonso on the inside at Suzuka's legendary 130R corner 💪#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/v9SHuwObpj