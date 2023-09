Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης της Σουζούκα για το δέκατο έκτο Grand Prix της φετινής χρονιάς.

Λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Ιαπωνίας. Ο δέκατος έκτος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και η σειρά εκκίνησης μας προϊδεάζει για το τι θα δούμε κατά τη διάρκεια των 53 γύρων.

Μετά το Ζάντβορτ, ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την pole position και θα εκκινήσει από θέση ισχύος τον αγώνα. Ο Ολλανδός είναι ταχύτατος έως τώρα και πρέπει να γίνουν πολλά ώστε να χάσει τη νίκη. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, o οποίος εκκινεί για πρώτη φορά στην καριέρα του από την πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Στη δεύτερη σειρά βρίσκονται οι Λάντο Νόρις και Σαρλ Λεκλέρ, με τον Μονεγάσκο να θέλει όσο τίποτα να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις για τη Scuderia Ferrari. Πίσω τους θα είναι οι Σέρχιο Πέρεζ και Κάρλος Σάινθ, με τον Μεξικανό να γνωρίζει πως πρέπει να βελτιώσει την επίδοσή του με το μονοθέσιο που έχει στα χέρια του.

Οι Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ εκκινούν από την τέταρτη σειρά της εκκίνησης. Οι οδηγοί της Mercedes ποντάρουν στην ταχύτητα της W14 που έχει στους αγώνες και μια καλή στρατηγική μπορεί να τους φέρει στην πρώτη 5άδα. Οι Γιούκι Τσουνόντα και Φερνάντο Αλόνσο συμπληρώνουν την πρώτη 10άδα του grid.

Μετά από αρκετό καιρό δεν έχουμε κάποια έκπληξη εκτός 10άδας. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν οι οδηγοί της Alpine και ο Άλεξ Άλμπον της Williams, ώστε να διεκδικήσουν βαθμούς.

