Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν απόλυτος κυρίαρχος το Σάββατο στη Σουζούκα και δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Ιαπωνίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 ήταν η ευκαιρία του Μαξ Φερστάπεν να αποδείξει ότι η ήττα του την περασμένη εβδομάδα στη Σιγκαπούρη ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός. Ο Ολλανδός πρωταθλητής της Red Bull Racing πήρε με εμφατικό τρόπο την pole position στη Σουζούκα, αφήνοντας πάνω από μισό δευτερόλεπτο πίσω του τον Όσκαρ Πιάστρι της McLaren που πήρε τη 2η θέση. Από τη δεύτερη σειρά την εκκίνησης θα ξεκινήσουν οι Λάντο Νόρις και Σαρλ Λεκλέρ.

Q1

Οι κατατακτήριες στη Σουζούκα ξεκίνησαν κάτω από μια ωραία λιακάδα και σε ολόστεγνη πίστα. Έτσι, οι οδηγοί δεν βιάστηκαν να βγουν από τα γκαράζ τους, περιμένοντας τους άλλους να «στρώσουν» με λάστιχο την επιφάνεια του οδοστρώματος. Οι πρώτοι που έκαναν την εμφάνισή τους ήταν ο Λίαμ Λόσον της AlphaTauri και ο Λανς Στρολ της Aston Martin.

Στη συνέχεια βέβαια σταδιακά η πίστα γέμισε μονοθέσια, καθώς όλοι οι οδηγοί έπρεπε να κάνουν τις προσπάθειές τους, με τελευταίους να βγαίνουν οι οδηγοί της Ferrari. Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν εκείνος που αμέσως ανέβηκε στην πρώτη θέση του πίνακα των χρόνων, μπροστά από τους Νόρις και Πιάστρι. Όλα όμως μπήκαν στην αναμονή 9 λεπτά πριν από το τέλος του Q1.

Logan Sargeant crashes heavily at the final corner



Ο Λόγκαν Σάρτζεντ έχασε τον έλεγχο της Williams στην τελευταία στροφή και έπεσε με ταχύτητα στα προστατευτικά ελαστικά, διαλύοντας το αριστερό μέρος του μονοθεσίου του. Η διαδικασία διακόπηκε προσωρινά με κόκκινη σημαία, για να απομακρυνθεί το μονοθέσιο και όλοι επέστρεψαν στα γκαράζ τους.

Όταν η περίοδος ξαναξεκίνησε, τα μονοθέσια επέστρεψαν στην πίστα και το ενδιαφέρον στράφηκε στο κάτω μέρος της κατάταξης και στους οδηγούς που θα ακολουθούσαν τον Σάρτζεντ εκτός συνέχειας. Αυτοί ήταν οι Μπότας, Στρολ, Χούλκενμπεργκ και Ζου.

Q2

Από το ξεκίνημα του δεύτερου σκέλους των κατατακτήριων ο Μαξ Φερστάπεν έδειξε τις προθέσεις του και ανέβηκε στην πρώτη θέση του πίνακα των χρόνων, με τις McLaren για άλλη μία φορά να τον ακολουθούν. Οι χρόνοι συνέχισαν να βελτιώνονται όσο περνούσε ο χρόνος και η κατάσταση της πίστας βελτιωνόταν.

Οι οδηγοί έδωσαν μεγάλη μάχη για να εξασφαλίσουν μία θέση στην τελική 10άδα και να προχωρήσουν στo Q3, ενώ ταυτόχρονα είχαν στο μυαλό τους και την οικονομία στα ελαστικά, καθώς ήθελαν να φυλάξουν όσο γίνεται περισσότερα φρέσκα σετ για τον αγώνα.

Σε αυτές τις προσπάθειες ο Λεκλέρ με τη Ferrari ανέβηκε στην πρώτη θέση, ενώ ο Φερστάπεν δεν βγήκε από το γκαράζ του, αφού ο αρχικός χρόνος του ήταν αρκετός για να του εξασφαλίσει τη 2η θέση. Στο τέλος, οι πέντε οδηγοί που αποκλείστηκαν ήταν οι Λόσον, Γκασλί, Άλμπον, Οκόν και Μάγκνουσεν. Οριακά πέρασε ο Αλόνσο στη 10η θέση ενώ εντυπωσίασε ο Τσουνόντα στον εντός έδρας αγώνα του με την 7η θέση.

Q3

Το τρίτο σκέλος των κατατακτήριων ξεκίνησε με ένα ξεκάθαρο φαβορί αλλά και με ένα ερωτηματικό για το αν υπήρχε κάτι που οι αντίπαλοι του Μαξ Φερστάπεν θα μπορούσαν να κάνουν για να τον εμποδίσουν να πάρει την pole.

Ο πρωταθλητής της Red Bull όμως δεν έδειχνε να έχει διάθεση να τους δώσει τέτοια ευκαιρία. Ο Φερστάπεν ήδη από τον πρώτο γρήγορο γύρο του ήταν ταχύτατος, σημείωσε τον καλύτερο χρόνο μέχρι τώρα σε όλο το 3ήμερο και ανέβηκε στην πρώτη θέση, σχεδόν μισό δευτερόλεπτο μπροστά από τον δεύτερο, που ήταν ο εντυπωσιακός κατά τα άλλα Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren.

Στη Ferrari ακολούθησαν διαφορετική στρατηγική και επέλεξαν οι οδηγοί τους να κάνουν μόνο μία γρήγορη προσπάθεια στο τέλος του Q3. Το μόνο που κατάφεραν όμως ήταν η 4η θέση με τον Λεκλέρ και την 6η θέση με τον Σάινθ.

Ο Φερστάπεν έκανε έναν ακόμα πιο εντυπωσιακό γύρο και βελτίωσε ακόμα περισσότερο το χρόνο του, εξασφαλίζοντας την pole position. Ο Πιάστρι διατήρησε τη 2η θέση μπροστά από τον Νόρις και θα εκκινήσει από την πρώτη σειρά. Ο Νόρις θα έχει δίπλα του τον Λεκλέρ και ακολούθησαν οι Πέρεζ, Σάινθ, Χάμιλτον, Ράσελ, Τσουνόντα και Αλόνσο.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 8:00 ώρα Ελλάδας.

