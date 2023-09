Η απόδοση του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή στις κατατακτήριες δοκιμές της Σουζούκα τον ευχαρίστησε, όμως η διαφορά από την κορυφή τον επανέφερε στην πραγματικότητα.

Κανένας δεν θα περίμενε πως στο Grand Prix Ιαπωνίας η Mercedes-AMG θα είναι τόσο μακριά από τον ανταγωνισμό. Στις κατατακτήριες δοκιμές ο ρυθμός της W14 ήταν απογοητευτικός, με τον Λιούις Χάμιλτον να υπολείπεται ενός δευτερολέπτου του poleman, Μαξ Φερστάπεν.

Αυτό δεν δίνει πολλές ελπίδες στους Γερμανούς για τον αγώνα της Κυριακής, ωστόσο σε προηγούμενα Grand Prix ο ρυθμός τους είναι καλύτερος απ’ ότι στις κατατακτήριες.

Ο Λιούις Χάμιλτον γνωρίζει πως στη Σουζούκα έχει το τέταρτο ταχύτερο μονοθέσιο και μετά το τέλος του Q3 μίλησε για τις αδυναμίες της W14 και το τριήμερό του συνολικά: «Η Παρασκευή ήταν μια άθλια ημέρα για εμάς. Κάναμε μεγάλες αλλαγές το βράδυ και η αίσθηση που είχα ήταν καλή. Είμαι πιο χαρούμενος σε σχέση με την Παρασκευή, όμως δυστυχώς δεν είμαστε γρήγοροι. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Δεν έχουμε καθόλου κάθετη δύναμη στον πίσω άξονα και αυτό μας κοστίζει πάρα πολύ στον πρώτο τομέα. Βέβαια ένιωσα καλά στους γύρους που έκανα. Στις κατατακτήριες δοκιμές τα έδωσα όλα, η διαφορά επτά δεκάτων του δευτερολέπτου στον πρώτο τομέα είναι καθαρά λόγω αρχιτεκτονικής του μονοθεσίου μας. Ξεκάθαρα αυτό πρέπει να αλλάξει. Έχουμε δει τι έχουν καταφέρει οι McLaren και Aston Martin».

Maximised everything we had out there today. That's P7 for Lewis and P8 for George in Qualifying. Lots of strategic options tomorrow and opportunities to help us move forward. 💪 pic.twitter.com/G758Ii4xgs