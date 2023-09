Διπλά χαρούμενος για τη McLaren ήταν ο νεαρός Βρετανός, ο οποίος θέλει να συνδυάσει το αποτέλεσμα του Σαββάτου με ένα καλύτερο την Κυριακή.

Η πρόσφατη μεγάλη αναβάθμιση στη McLaren MCL60 φαίνεται πως έχει εκτοξεύσει τη δυναμική του μονοθεσίου. Αυτό ήταν εμφανές στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ιαπωνίας, με τους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις να καταλαμβάνουν τις θέσεις 2 και 3 στην τελική κατάταξη.

Αυτό φέρνει τους δύο οδηγούς σε μια εξαιρετική θέση για τον αγώνα της Κυριακής, ώστε να καταφέρουν να σημειώσουν το πρώτο τους διπλό βάθρο στο 2023.

YES TEAM! A celebratory slap to go with it! 😅🧡 @OscarPiastri 🤜🤛 @LandoNorris #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/AXNOSXuequ