O Μαξ Φερστάπεν ήταν ταχύτερος και στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα της Σουζούκα και είναι έτοιμος για τη μάχη της pole position.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Ιαπωνίας της Formula 1 με το FP3 να μας δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για τη μάχη που περιμένουμε στις κατατακτήριες δοκιμές. Οι ομάδες τελειοποίησαν το στήσιμο των μονοθεσίων τους ενώ οι οδηγοί δοκίμασαν την ταχύτητά τους στον ένα γύρο.

Ταχύτερος στην τελευταία περίοδο δοκιμών ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός σημείωσε το 1:30,267 με τη μαλακή γόμα ελαστικών και για μία ακόμη φορά στο τριήμερο πήρε την 1η θέση. Πίσω του ήταν οι οδηγοί της McLaren, με τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι να υπολείπονται μόλις δύο δέκατα του δευτερολέπτου.

