Ο Λούκα Μαρίνι της VR46 ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην κρίσιμη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στο Budh International Circuit που έκρινε τα γκρουπ των αυριανών κατατακτήριων δοκιμών.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Ινδίας του MotoGP, το πρώτο στην ιστορία και κρίσιμο για τη συνέχεια του αγωνιστικού τριημέρου. Οι αναβάτες και οι ομάδες είχαν στη διάθεσή τους 70 λεπτά ώστε να βελτιώσουν τις μοτοσικλέτες τους και να κάνουν προσομοιώσεις κατατακτήριων δοκιμών.

Ταχύτερος μετά τις δοκιμές της Παρασεκυής ήταν ο Λούκα Μαρίνι της VR46 Ducati. O Ιταλός σημείωσε στο τέλος της διαδικασίας το 1:44,782 και έκανε το 2/2 για την ομάδα του Βαλεντίνο Ρόσι. Οι διαφορές ήταν πολύ μικρές, με τον Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing να υπολείπεται μόλις κατά 8 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Στην 3η θέση βρέθηκε ο Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia, o οποίος ήταν μισό δέκατο του δευτερολέπτου πίσω από τον Μαρίνι.

