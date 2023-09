O Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στη Σουζούκα.

Το δέκατο-έκτο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 στο 2023 ξεκίνησε, με το FP1 να είναι γεγονός για το Grand Prix Ιαπωνίας. Ομάδες και οδηγοί επέστρεψαν στην αγαπημένη τους Σουζούκα, λίγες ημέρες μετά τη συναρπαστική μάχη της Σιγκαπούρης.

Ο Μαξ Φερστάπεν έδειξε από νωρίς πως η αποτυχία της Μαρίνα Μπέι ήταν μεμονωμένο περιστατικό, καθώς σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο FP1. O Ολλανδός με τη μαλακή γόμα σημείωσε το 1:31,647 και ήταν 0,626 δευτερόλεπτα ταχύτερος του Κάρλος Σάινθ της Scuderia Frerari. H διαφορά της RB19 είναι τρομακτική κι ας είμαστε ακόμη στην πρώτη περίοδο δοκιμών. Τρίτος ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren, ο οποίος ξεπέρασε στο τέλος τον Σαρλ Λεκλέρ με τη δεύτερη SF-23.

Ο Γιούκι Τσουνόντα ήταν εντυπωσιακός σημειώνοντας την πέμπτη ταχύτερη επίδοση και ήταν ο τελευταίος οδηγός στο ίδιο δευτερόλεπτο με τον Φερστάπεν. Ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin ήταν 6ος, μπροστά από τους Όσκαρ Πιάστρι της McLaren και Άλεξ Άλμπον της Williams.

Εξαιρετική ήταν η 9η ταχύτερη επίδοση του Λίαμ Λόσον, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Λανς Στρολ. Προβληματική ήταν η απόδοση των οδηγών της Mercedes-AMG, καθώς τόσο ο Τζορτζ Ράσελ όσο και ο Λιούις Χάμιλτον ήταν εκτός 10άδας. Εκτός αυτής ήταν και ο Σέρχιο Πέρεζ, με τη διαφορά από τον Φερστάπεν να είναι 1,3 δευτερόλεπτα.

Η δράση συνεχίζεται στις 09:00 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών.

Αποτελέσματα FP1 GP Ιαπωνίας

Φωτογραφίες: redbullcontentpool.com