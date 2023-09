Δηλώσεις που θα συζητηθούν έκανε ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 που φέτος πηγαίνει ολοταχώς για τον τρίτο παγκόσμιο τίτλο του.

Μπορεί στην Ιαπωνία ο Μαξ Φερστάπεν να επέστρεψε στις νίκες, όμως πριν από μία εβδομάδα στη Σιγκαπούρη, ήταν η πρώτη φορά στη φετινή σεζόν της Formula 1 η Red Bull Racing δεν είχε τη δυνατότητα να κερδίσει αγώνα. Εκεί είδαμε διαφορετικούς πρωταγωνιστές, με τον Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari να κερδίζει σε μία τετραπλή μάχη για την κορυφή.



Στη Σουζούκα και το Grand Prix Ιαπωνίας, ο Μαξ Φερστάπεν ρωτήθηκε για τους λόγους τους οποίους ο ίδιος και η ομάδα του οδηγήθηκαν στην πρώτη τους ήττα στο φετινό πρωτάθλημα.

«Ακόμα κι αν είχαμε το τέλειο στήσιμο στο μονοθέσιο, θα ήταν ένα πολύ δύσκολο τριήμερο για εμάς. Ξεκάθαρα είχαμε λάθος set-up στο μονοθέσιό μας στη Σιγκαπούρη. Πρέπει να βελτιώσουμε το μονοθέσιό μας σε τέτοιες πίστες. Χάσαμε έναν αγώνα, αυτά συμβαίνουν. Κερδίσαμε όμως δέκα σερί πριν από τη Σιγκαπούρη. Φυσικά και θα ήθελα να κερδίσω, όμως ξέρω πως πάντα υπάρχει μια ημέρα ή ένα τριήμερο που δεν μπορούμε να κερδίσουμε. Πρέπει να το αφήσουμε πίσω μας», σχολίασε.

