O Αυστραλός οδηγός έχει εντυπωσιάσει έως τώρα στην παρθενική του σεζόν στη Formula 1 και κέρδισε επάξια νέο συμβόλαιο με τη βρετανική ομάδα.

Λίγα 24ωρα μετά το πέρας του εντυπωσιακού Grand Prix Σιγκαπούρης, η McLaren Racing ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Όσκαρ Πιάστρι. Ο Αυστραλός έκανε ντεμπούτο στη Formula 1 τη φετινή σεζόν με τη βρετανική ομάδα και έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του.

Δίπλα στον Λάντο Νόρις έχει δείξει ένα εξαιρετικό πρόσωπο και η ταχύτητά του είναι αδιαμφισβήτητη. Ο Πιάστρι θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ταλέντα του σπορ, έχοντας κατακτήσει πρωταθλήματα στις Formula 2 και Formula 3. Το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε με τη McLaren θα έχει ισχύ έως το τέλος της σεζόν του 2026, τη χρονιά που αλλάζουν πλήρως οι κανονισμοί της F1.

Ο Πιάστρι μίλησε για τη νέα του συμφωνία με τη McLaren: «Είμαι ενθουσιασμένος που θα παραμείνω στην ομάδα της McLaren για πολλά χρόνια ακόμα. Θέλω να παλεύω για τις πρώτες θέσεις της κατάταξης και είμαι ενθουσιασμένος με το όραμα της ομάδας. Νιώθω σαν στο σπίτι μου ήδη με τις φιλίες που έχω κάνει και με το πώς με υποδέχθηκαν. Η αφοσίωση της ομάδας με κάνει να νιώθω πολύτιμος και η επιθυμία της ομάδας να είμαι μέλος της μακροπρόθεσμα έκανε την απόφασή μου πιο εύκολη».

He's here to stay! 💪@OscarPiastri has signed a contract extension that will keep him at McLaren until at least 2026. 🧡 pic.twitter.com/uxoaiMNSTS