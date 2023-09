Η δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών επιστρέφει, με το MotoGP να επισκέπτεται για πρώτη φορά στην ιστορία του την Ινδία.

Ο δέκατος-τρίτος αγώνας της φετινής σεζόν του MotoGP είναι προ των πυλών. Το πρωτάθλημα μοτοσικλετών θα πραγματοποιήσει το Grand Prix Ινδίας το τριήμερο 22-24 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τον πρώτο αγώνα στην ιστορία του θεσμού στη χώρα της Ασίας και αναμφίβολα είναι ένα ταξίδι στο άγνωστο για όλους.

Το Διεθνές Αυτοκινητοδρόμιο του Μπούντι ήταν στο πρόγραμμα της Formula 1 από το 2011 έως το 2013 και φέτος κάνει την επιστροφή του στο παγκόσμιο προσκήνιο. Η διαδρομή έχει μήκος 4,96 χιλιόμετρα και αποτελείται από 13 στροφές, 8 δεξιές και 5 αριστερές στροφές.

All set for the first-ever #IndianGP 🇮🇳! 🙌 A historic weekend awaits at Buddh International Circuit! ✊ #MotoGP pic.twitter.com/GZGDKmadlI

Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τις κορυφαίες μοτοσικλέτες του πλανήτη στην πίστα της Ινδίας. Οι υψομετρικές διαφορές είναι μεγάλες, ενώ οι ατελείωτες ευθείες προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για προσπέρασμα. Το Σάββατο οι αναβάτες θα διανύσουν 12 γύρους, ενώ την Κυριακή στο Grand Prix 24 γύρους.

Το πρωτάθλημα έχει πάρει μια ιδιαίτερη τροπή, έπειτα από τον αγώνα στο Μιζάνο. Ο Πέκο Μπανάια προηγείται στη βαθμολογία, όμως η διαφορά του από τον δεύτερο Χόρχε Μαρτίν, είναι μόλις 36 βαθμοί. Ο Μάρκο Μπετζέκι έχει πλησιάσει επίσης τον παγκόσμιο πρωταθλητή στους 65 βαθμούς.

Drone view of the Buddh International Circuit. One week to go for the inaugural #MotoGPBharat #IndianGP #MotoGP @MotoGP @FairstreetSport @MotoGPBharat pic.twitter.com/iR7zT0ojZQ